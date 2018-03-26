Немецкая компания купит Transiidikeskus

Hamburger Hafen und Logistik AG в понедельник заключила договор о приобретении всех акций действующего в Мууга оператора терминалов Transiikeskus AS. Владельцем Transiidikeskus станет HHLA International GmbH, сообщила HHLA.

«Я рад передать HHLA ответственность за Transiidikeskus. HHLA обладает обширным опытом оператора контейнерных терминалов. Это гарантирует Transiidikeskus успех и устойчивое развитие в будущем», — сказал владелец Transiidikeskuse AS Анатолий Канаев, который останется в компании в качестве члена совета.

«Эстония — одна из наиболее быстро растущих экономик в Европе и первопроходец в области цифрового развития. Поэтому мы рад интегрировать Transiidikeskus AS, уже являющийся прибыльным и сильным предприятием, в семью HHLA. Одной из целей HHLA является международный рост. Успешное завершение этой сделки показывает, что мы занимаемся именно этим», — сказала председатель правления HHLA Ангела Титцрат.

«Это позволит нам выйти на многообещающий региональный рынок, который, благодаря своему географическому расположению и связям с Новым шелковым путем, имеет потенциал роста. У ганзейских городов Гамбурга и Таллинна долгая общая история, в которую HHLA впишет новую главу. Мы в то же время продолжим развитие Гамбургского порта посредством инвестиций в сооружения и технологии. Мы основанное на Гамбурге предприятие, родным рынком которого является Европа, действующее глобально», — добавила Титцрат.

Стоимость сделки — двузначный миллион евро среднего размера, сообщила компания. Проведение сделки требует выполнения ряда условий, оно может завершиться во втором квартале этого года. Совет HHLA одобрил сделку.

Сейчас мощность контейнерного терминала Transiidikeskuse AS составляет 300 000 двадцатифутовых эквивалентов (TEU) и может быть увеличена до 800 000 TEU. HHLA планирует интегрировать терминал в свою сеть и развивать ее возможности.

Порт Мууга расположен в нескольких километрах от Таллинна и является главным грузовым портом Эстонии. Приобретенное HHLA предприятие является лидером рынка в секторе обработки контейнеров в Балтии, оно оперирует многофункциональным терминалом для обработки сыпучих грузов и обслуживания ролкеров.

Географическое расположение Мууга позволяет ему связать североевропейские рынки с Новым шелковым путем. Регион при поддержке новых инфраструктурных проектов вроде железнодорожного проекта Rail Baltic превратится в новый мультимодальный центр. HHLA с помощью приобретения Transiidikeskus расширит свою региональную многофункциональность и достигнет целей в области международного роста.

Transiidikeskuse AS — оператор специализированных контейнерных и общегрузовых терминалов в свободной экономической зоне Муугаского порта. Основным владельцем предприятия до сих пор был Анатолий Канаев, которому принадлежало 99,53 процента акций.