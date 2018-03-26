Запертые двери в сгоревшем с детьми кинозале объяснили угрозой штрафов

«Кинотеатры сейчас находятся под мощным дамокловым мечом со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах кто-то, к примеру администратор кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал», — объяснил он.​ Кроме того, штрафовать могут и дистрибьюторы.

О том, что двери в один из залов кинотеатра во время сеанса были закрыты, «Ленте.ру» сообщил сотрудник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, участвовавший в спасении детей. В помещении оказались заперты группы детей, которых привели посмотреть мультфильм. Они звонили родителям и просили спасти их, но быстро распространившийся пожар и едкий дым помешали это сделать. Спасателям не удалось дойти до кинозала из-за угрозы обрушения балок.

По словам собеседника «Ленты.ру», пожар можно было бы предотвратить, если бы работали аварийные выходы, прозвучала сигнализация и имелись огнетушители.