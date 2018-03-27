Фото: три дома в Эстонии, для покупки которых не потребуется банковский кредит

27 марта 2018 г., 10:30
К сожалению, банковский кредит дают не всем, но, к счастью, это хорошо понимают многие продавцы недвижимости. Поэтому на рынке можно найти предложения о продаже в рассрочку, а это означает, что кредит вам не понадобится, пишет Kodu.
На территории хутора восемь зданий и пруд. Недвижимость содержалась в порядке, однако требует ремонта. При уплате 40% от стоимости возможна рассрочка.
Дом, построенный два года назад на берегу озера Выртсъярв и отвечающий всем современным строительным нормам, ждет нового хозяина. Собственник готов продать его в рассрочку.
Под Тарту, в Кандикюла, продается современный, так называемый пассивный дом, при строительстве которого использованы природные, экологически чистые материалы. Дом можно купить в рассрочку.