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  • Фото: три дома в Эстонии, для покупки которых не потребуется банковский кредит

Фото: три дома в Эстонии, для покупки которых не потребуется банковский кредит

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ФОТО: KV.EE

К сожалению, банковский кредит дают не всем, но, к счастью, это хорошо понимают многие продавцы недвижимости. Поэтому на рынке можно найти предложения о продаже в рассрочку, а это означает, что кредит вам не понадобится, пишет Kodu.

1. Хутор в Пыльвамаа, 39 900 евро

ФОТО: KV.EE

На территории хутора восемь зданий и пруд. Недвижимость содержалась в порядке, однако требует ремонта. При уплате 40% от стоимости возможна рассрочка. 

2. Дом в волости Ранну, Тартумаа, 189 000 евро

ФОТО: KV.EE

Дом, построенный два года назад на берегу озера Выртсъярв  и отвечающий всем современным строительным нормам, ждет нового хозяина. Собственник готов продать его в рассрочку.

3. Дом в волости Тяхтвере, Тартумаа, 347 900 евро

ФОТО: KV.EE

Под Тарту, в Кандикюла, продается современный, так называемый пассивный дом, при строительстве которого использованы природные, экологически чистые материалы. Дом можно купить в рассрочку.

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