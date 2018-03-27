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Фото: в продаже квартира в Каламая, снимавшаяся в кино

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ФОТО: city24.ee

Те, кто смотрел сериал Канала 2 "Под облаками" (Pilvede all), наверняка узнают квартиру, в которой снимали многие эпизоды последних сезонов, пишет Kodu. Теперь она ищет нового хозяина.  

В Пыхья-Таллинне, по адресу Калью, 10 находится квартира, хорошо знакомая поклонникам этого эстонского сериала: здесь, по сюжету фильма, жила Керту, младшая сестра героя. 

ФОТО: city24.ee

Если вы не смотрели сериал, ничего страшного: это просто хорошая квартира, в которой сохранена типичная каламаяская атмосфера. 

ФОТО: city24.ee

Жилище хорошо подходит человеку, одинаково ценящему и удобную логистику, и приватное месторасположение. 

ФОТО: city24.ee

Интерьер выдержан в скандинавском стиле: белые стены, полы из натурального дерева. Во всех окнах дерево-алюминиевые стеклопакеты. Имеется газовый котел и подогрев пола. 

ФОТО: city24.ee

Вся мебель, которую вы видите на фото, остается в квартире. 

Больше информации SIIT. 

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