Фото: в продаже квартира в Каламая, снимавшаяся в кино

В Пыхья-Таллинне, по адресу Калью, 10 находится квартира, хорошо знакомая поклонникам этого эстонского сериала: здесь, по сюжету фильма, жила Керту, младшая сестра героя.

ФОТО: city24.ee

Если вы не смотрели сериал, ничего страшного: это просто хорошая квартира, в которой сохранена типичная каламаяская атмосфера.

ФОТО: city24.ee

Жилище хорошо подходит человеку, одинаково ценящему и удобную логистику, и приватное месторасположение.

ФОТО: city24.ee

Интерьер выдержан в скандинавском стиле: белые стены, полы из натурального дерева. Во всех окнах дерево-алюминиевые стеклопакеты. Имеется газовый котел и подогрев пола.

ФОТО: city24.ee

Вся мебель, которую вы видите на фото, остается в квартире.