Галерея: вилла в Пирита с уникальной архитектурой и винным погребом ждет хорошего хозяина

Вилла в классическом стиле находится в Клоостриметса. Архитектор особняка - Аллан Струс, дизайнер интерьера - Мерле Ээк.

Дом, похожий на маленький замок, стоит на ухоженном участке в окружении заботливо высаженных туй, горных сосен, декоративных кустарников и цветов: роз и рододендронов. И это не считая чудесных пиритаских сосен. Имеется просторный гараж, вмещающий три небольших автомобиля.

Что касается убранства дома, то кухонная мебель сделана на заказ в Италии, бытовая техника - от фирмы Siemens, а платяные шкафы производства эстонских и итальянских мебельных фирм. Показного шика и гламура в доме нет, все очень добротно и с достоинством.

На участке есть отдельно стоящая крытая терраса с камином. А обширный винный погреб - несомненная изюминка этого дорогого объекта недвижимости.