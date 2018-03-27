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  • Галерея: вилла в Пирита с уникальной архитектурой и винным погребом ждет хорошего хозяина

Галерея: вилла в Пирита с уникальной архитектурой и винным погребом ждет хорошего хозяина

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Находящаяся в ландшафтном заповеднике долины реки Пирита вилла  Klosterhof уникальна. Правда, по эстонским масштабам, уточняет портал Kodu

Вилла в классическом стиле находится в Клоостриметса. Архитектор особняка - Аллан Струс, дизайнер интерьера - Мерле Ээк. 

Дом, похожий на маленький замок, стоит на ухоженном участке в окружении заботливо высаженных туй, горных сосен, декоративных кустарников и цветов: роз и рододендронов. И это не считая чудесных пиритаских сосен. Имеется просторный гараж, вмещающий три небольших автомобиля. 

Что касается убранства дома, то кухонная мебель сделана на заказ в Италии, бытовая техника - от фирмы Siemens, а платяные шкафы производства эстонских и итальянских мебельных фирм. Показного шика и гламура в доме нет, все очень добротно и с достоинством. 

На участке есть отдельно стоящая крытая терраса с камином. А обширный винный погреб - несомненная изюминка этого дорогого объекта недвижимости. 

Подробности об этом интересном объекте находятся SIIT.

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