Фото: продается элегантная квартира покойного дирижера Эри Класа в центре Таллинна

Квартира с роскошным, но с большим вкусом созданным интерьером находится в полностью реновированном доме постройки 1914 года на углу улиц Рауа и Крейцвальди. Дом реновирован в 2013 году. Площадь пятикомнатной квартиры - около 200 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

Вкус, стиль, элегантность и сдержанность - этими словами можно описать интерьер последнего дома выдающегося музыканта.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Квартира как бы разделена на две части: зону для гостей и приватную зону для семьи. В восточном крыле находятся гостиная, салон, кухня и прихожая. В западном крыле - спальни, ванная и хозяйственное помещение.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Интерьер кухни несколько отличается по стилю от остальных помещений. В цену входит кухонная мебель с техникой и, по договоренности, много других предметов декора.

ФОТО: KV.EE