В Раазику поезд насмерть сбил человека
26 марта 2018 г., 22:41
Сегодня вечером около 20.35 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии с участием поезда ехавшего по маршруту Нарва - Таллинн, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.
По предварительным данным, примерно в 200 метрах от железнодорожной станции "Раазику" мужчина средних лет попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.
Личность погибшего устанавливается. На месте происшествия отсутствует официальный переход через железнодорожные пути.
Полицейские установили, что 52-летний машинист был трезв.
Движение на маршруте Нарва - Таллинн было закрыто.