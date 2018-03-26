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В Раазику поезд насмерть сбил человека

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Поезд Elron.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня вечером около 20.35 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии с участием поезда ехавшего по маршруту Нарва - Таллинн, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

По предварительным данным, примерно в 200 метрах от железнодорожной станции "Раазику" мужчина средних лет попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.

Личность погибшего устанавливается. На месте происшествия отсутствует официальный переход через железнодорожные пути.

Полицейские установили, что 52-летний машинист был трезв.

Движение на маршруте Нарва - Таллинн было закрыто.

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