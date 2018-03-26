Фининспекция лишила Versobank лицензии

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, передает Rus.Err.
Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Финансовой инспекции.
Нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа.
В связи с отзывом лицензии незамедлительно приостанавливаются все сделки и операции Versobank, включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам. О прекращении деятельности банка сообщено Гарантийному фонду, а в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank.