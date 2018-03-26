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Фининспекция лишила Versobank лицензии

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Логотип Versobank. Иллюстративное фото.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, передает Rus.Err.

Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Финансовой инспекции.

Нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа.

В связи с отзывом лицензии незамедлительно приостанавливаются все сделки и операции Versobank, включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам. О прекращении деятельности банка сообщено Гарантийному фонду, а в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank.

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