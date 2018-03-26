Фининспекция лишила Versobank лицензии

Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Финансовой инспекции.

Нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа.