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Путин о пожаре в Кемерово: мы теряем людей из-за преступной халатности и разгильдяйства

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ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? - Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

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