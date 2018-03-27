Путин о пожаре в Кемерово: мы теряем людей из-за преступной халатности и разгильдяйства

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? - Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.