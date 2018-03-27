Литва закрыла въезд в страну 44 гражданам России

До настоящего момента в нем значились 70 человек, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Официальный Вильнюс подозревает фигурантов в нарушениях прав человека, коррупции и отмывании денег.

Фамилии не огласили

В свою очередь, директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте сообщила, что еще 23 россиянам запрещено въезжать в Литву из соображений нацбезопасности.

Фамилии тех, на кого распространятся новые указы, решено публично не оглашать.