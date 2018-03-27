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Литва закрыла въезд в страну 44 гражданам России

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Флаг Литвы.

ФОТО: Scanpix

Литва в понедельник, 26 марта, закрыла въезд в страну 44 гражданам России. Так, МВД страны внесло в черный список российских чиновников и функционеров, принятый в рамках "закона Магнитского", 21 фамилию, пишет DW.com.

До настоящего момента в нем значились 70 человек, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Официальный Вильнюс подозревает фигурантов в нарушениях прав человека, коррупции и отмывании денег.

Фамилии не огласили

В свою очередь, директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте сообщила, что еще 23 россиянам запрещено въезжать в Литву из соображений нацбезопасности.

Фамилии тех, на кого распространятся новые указы, решено публично не оглашать.

В понедельник, 26 марта, Вильнюс выслал из страны трех российских дипломатов в знак солидарности с властями Великобритании, обвиняющими Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Аналогичные меры были приняты и целым рядом стран Евросоюза.

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