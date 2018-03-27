США остаются важнейшим торговым партнером ЕС

Об этом свидетельствуют данные, которые в понедельник, 26 марта, приводит европейское статистическое ведомство Eurostat.

Вторую позицию с 573 млрд евро (15,3%) занимает Китай. На третьей строчке - Швейцария (261 млрд евро и 7%), пишет DW.com.

Что касается России, то если в период с 2012 по 2016 года соответствующие показатели снизились с почти 10 до 6%, то в минувшем году наметилась обратная тенденция: они немного подросли - до 6,2%.

ФРГ - важнейший импортер товаров из 17 стран ЕС

Германия, в свою очередь, в 2017 году являлась важнейшей страной - импортером товаров для 17 из 28 государств ЕС. Стоимость ввезенной продукции составила 590,93 млрд евро. Экспорт в страны европейского сообщества превысил 749 млрд евро.