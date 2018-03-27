Следы загадочного нервно-паралитического яда ведут к ограблению в Эстонии

На прошлой неделе химик Леонид Ринк заявил, что 27 лет работал в секретной лаборатории в Шиханах, где занимался разработкой нервно-паралитического газа «Новичок». Он также посвятил ему свою докторскую работу.

По данным Великобритании, именно этот разработанный в СССР нервно-паралитический яд был использован при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В России всячески отрицают свою причастность к данному инциденту, а также заявляются, что в СССР никогда не занимались созданием подобного вещества. Главы стран-членов ЕС убеждены, что именно Россия стоит за химической атакой в Лондоне.

Заявления Леонида Ринка в СМИ подтверждают информацию о том, что нервно-паралитический газ разрабатывали в СССР. В начала 2000-х химик на допросе признался, что в 1990-х в Москве продал яд преступникам.

Ринк отметил, что он вынес яд из лаборатории, чтобы продать его преступникам и хорошо заработать. За одну ампулу с небольшим количеством яда он просил 1500-1800 долларов. Всего, по словам химика, в своем гараже у него хранилось восемь-девять ампул с ядом.

Из рассказов Ринка выясняется, что он удивительным образом связан и с Эстонией: по словам химика, в середине девяностых он продал злополучный яд Артуру Таланову – латвийскому преступнику, которого Пярнуский уездный суд в своей время приговорил к нескольким годам тюремного заключения условно.

Пярнуский уездный суд обвинял бывшего офицера советской армии Таланова и двоих его сотоварищей в попытке ограбления, при которой была подвергнута опасности жизнь и здоровье другого человека. Также Таланова обвиняли в незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия.

События, в результате которых Таланов оказался на скамье подсудимых, разворачивались в мае 1996 года, когда четверо человек направлялись из Латвии в Эстонию, чтобы перевезти крупную сумму денег банка Hansapank. Они были на двух машинах: в ехавшей первой Mazda находились деньги, а в следовавшей за ней Subaru были вооруженные охранники. На границе они сдали оружие, как того требовал закон.

Не успели они проехать от границы 15 километров, как из стоявшего на обочине автомобиля «Жигули» начался обстрел людьми в масках. Стреляли они по автомобилю, в котором были деньги. Автомобиль развернулся, чтобы поехать обратно в сторону Латвии за подмогой. Поджидавшие инкассаторов преступники также начали обстреливать и Subaru.

На суде находившиеся в Subaru охранники сказали, что им пришлось остановиться на обочине и спрятаться за машиной, чтобы укрыться от выстрелов. В какой-то момент одетый в маску Таланов вышел из «Жигулей» и обронил пистолет. Его смог схватить один из охранников, который произвел выстрел и ранил нападавшего. Напарнику Таланова удалось скрыться с места преступления на машине.

Получивший ранение Таланов стал инвалидом. Согласно материалам дела, пуля прошла в семи сантиметрах от сердца и повредила спинной мозг.

Сам Таланов произошедшее описывал так: «Мне не хватало воздуха, я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Я снял маску, потому что мне было уже все равно, что меня могут опознать».