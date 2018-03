Олег Тактаров: «Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас – недоучки, бездари, пофигисты и воры»

Совет, приказ, просьба нашим детям Я не президент, не МЧС , не бизнесмен, не строитель... Я могу сделать только то, что могу... Я могу помочь тем кто рядом, моим студентам и тем, кто мне верит Я не могу открыть все двери, я не могу научить всех бороться, сражаться один или вместе, когда трудно, когда пан или пропал, но я научу тех, кто рядом Слишком много эмоций Было бы хорошо сегодня без комментариев Переживаю за вас, Сибирь, за вас Кемерово... PS Надейтесь только на себя! Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас недоучки, бездари, пофигисты и воры... Те, кто жив и может мыслить, надежда на вас, что вы будете другими

