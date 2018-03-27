Жители Кемерово собрались у здания областной администрации: не верят официальным данным о числе жертв пожара

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь", на площади Советов сначала собрались около 300 человек, но затем количество людей стало увеличиваться. Официальными данными о числе пришедших к зданию обладминистрации агентство пока не располагает.

Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали.

Горожане ведут себя мирно: призывают рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Они требуют опубликовать списки погибших и пострадавших, а также адресуют вопросы спасателям, почему не удалось спасти так много людей.

Рано утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра "Зимняя вишня".

Мэр Кемерова отправил инициативную группу жителей осмотреть морги на предмет количества погибших при пожаре

Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, где они смогут убедиться, сколько тел погибших было доставлено туда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с митинга у здания областной администрации.

В ходе продолжающегося у здания областной администрации митинга люди требуют сказать им правду о пожаре. Они, в частности, приводят информацию из социальных сетей о том, что в действительности погибших якобы было намного больше официальных данных.

Чтобы избежать кривотолков, Середюк предложил нескольким горожанам самим убедиться в том, сколько именно тел погибших было доставлено с места пожара в городские морги.

Сотрудники морга в Кемерово пустили инициативную группу граждан, чтобы они посчитали общее число погибших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил активист Игорь Востриков на митинге, который проходит на площади Советов во вторник утром.

Ранее инициативную группу в морг направил мэр города Илья Середюк.

"Людей пустили в морг, им никто не мешает", - сказал Востриков в микрофон собравшимся после телефонного разговора с членом инициативной группы.

Он также предложил людям, потерявших родных на пожаре, составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.