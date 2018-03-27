Исландия из-за Скрипаля временно замораживает диалог с Россией

Правительство Исландии решило проявить солидарность с Соединенным Королевством и другими западными странами и присоединиться к их скоординированному ответу на "химическую атаку в Солсбери". Об этом в понедельник, 26 марта, сообщили в МИД этого островного государства.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что все ближайшие союзники и партнеры Исландии, включая скандинавские страны, большинство членов НАТО и ряд государств ЕС, "решили принять меры против России", пишет DW.com.
Рейкьявик, в свою очередь, счел целесообразным "временно отложить любой двусторонний диалог с российскими властями на высоком уровне".
Бойкот ЧМ-2018 по футболу
Кроме того, в качестве санкционной меры руководство страны не будет присутствовать на матчах финальной части чемпионата мира по футболу, которые пройдут в России с 14 июня по 15 июля.
В 2016 году сборная Исландии впервые обратила на себя внимание специалистов, сенсационно пробившись в четвертьфинал чемпионата Европы и одолев сборную Великобритании. В этом году исландские футболисты впервые должны принять участие в мундиале.
Россию призывают сотрудничать с ОЗХО
При этом, как подчеркнули в министерстве иностранных дел Исландии, Москва должна дать четкий ответ на вопрос, каким образом нервно-паралитическое вещество "Новичок", "изначально производившееся в советских лабораториях, было использовано для нападения на мирных жителей в Великобритании". "До сих пор реакция России была явно недостаточной", - подчеркивают в ведомстве.
"Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - указали в МИД.
В воскресенье, 18 марта, стало известно, что к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подключаются эксперты ОЗХО. Им, в частности, предстояло отвечать за сбор образцов нервно-паралитического вещества, которым отравили двойного агента, и направить их для дальнейшего анализа в международные лаборатории.