Исландия из-за Скрипаля временно замораживает диалог с Россией

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что все ближайшие союзники и партнеры Исландии, включая скандинавские страны, большинство членов НАТО и ряд государств ЕС, "решили принять меры против России", пишет DW.com.

Рейкьявик, в свою очередь, счел целесообразным "временно отложить любой двусторонний диалог с российскими властями на высоком уровне".

Бойкот ЧМ-2018 по футболу

Кроме того, в качестве санкционной меры руководство страны не будет присутствовать на матчах финальной части чемпионата мира по футболу, которые пройдут в России с 14 июня по 15 июля.

В 2016 году сборная Исландии впервые обратила на себя внимание специалистов, сенсационно пробившись в четвертьфинал чемпионата Европы и одолев сборную Великобритании. В этом году исландские футболисты впервые должны принять участие в мундиале.

Россию призывают сотрудничать с ОЗХО

При этом, как подчеркнули в министерстве иностранных дел Исландии, Москва должна дать четкий ответ на вопрос, каким образом нервно-паралитическое вещество "Новичок", "изначально производившееся в советских лабораториях, было использовано для нападения на мирных жителей в Великобритании". "До сих пор реакция России была явно недостаточной", - подчеркивают в ведомстве.

"Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - указали в МИД.