Большой спорт потребовал новую жертву: в США баскетболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

Зек Апшоу потерял сознание в субботу в конце игры с "Лонг Айленд Нетс". Игрока унесли с площадки на носилках, после чего он был доставлен в одну из клиник в штате Мичиган. Врачи два дня боролись за жизнь Апшоу, однако в понедельник утром он скончался.