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  • Большой спорт потребовал новую жертву: в США баскетболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

Большой спорт потребовал новую жертву: в США баскетболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

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Свеча.

ФОТО: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Баскетболист команды "Гранд-Рапидс Драйв" Зек Апшоу, потерявший сознание во время матча лиги развития НБА два дня назад, скончался в понедельник в возрасте 26 лет.

Зек Апшоу потерял сознание в субботу в конце игры с "Лонг Айленд Нетс". Игрока унесли с площадки на носилках, после чего он был доставлен в одну из клиник в штате Мичиган. Врачи два дня боролись за жизнь Апшоу, однако в понедельник утром он скончался.

"После усилий медицинской команды в клинике Зек покинул нас в 11:16. Подробности прощания с ним будут объявлены позднее", - сказала мама баскетболиста Джуэл Апшоу, чьи слова приводятся на официальном сайте лиги развития НБА.

Причина смерти Зека Апшоу не разглашается.

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