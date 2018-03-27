Еврокомиссия выделяет деньги на интернет ФОТО: Digitark

Идея Европейской Комиссии по распространению открытых Wi-Fi-сетей вскоре может стать реальностью. В течение трёх лет стартует пилотный проект WiFi4EU – бесплатный интернет для всех европейцев, пишет Евгений Николаев в техноблоге Digitark.

Согласно статье 19 Всеобщей Декларации Прав Человека, принятой ООН, у каждого человека есть право на доступ к интернету как источнику информации. Совсем скоро это право станет ещё доступнее для жителей ЕС.