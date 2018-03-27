Идея Европейской Комиссии по распространению открытых Wi-Fi-сетей вскоре может стать реальностью. В течение трёх лет стартует пилотный проект WiFi4EU – бесплатный интернет для всех европейцев, пишет Евгений Николаев в техноблоге Digitark.
Согласно статье 19 Всеобщей Декларации Прав Человека, принятой ООН, у каждого человека есть право на доступ к интернету как источнику информации. Совсем скоро это право станет ещё доступнее для жителей ЕС.
Из бюджета ЕС с 2017 по 2019 год будет выделено в общей сложности 120 миллионов евро на распространение бесплатного Wi-Fi по всей территории сообщества. Финансирование будет предоставлено посредством 1000 “ваучеров WiFi4EU” суммой 15 000€, претендовать на которые может любое из местных самоуправлений стран-членов ЕС.