Глава эстонской делегации ПАСЕ Микко собирает в Турции информацию о соблюдении прав человека

«Цель визита – собрать информацию и получить обзор ситуации в Турции на данный момент в том, что касается соблюдения принципов верховенства права, демократии и прав человека», – передал слова Микко пресс-секретарь Рийгикогу. Она добавила, что в рамках визита запланированы встречи с жертвами попытки переворота и их семьями.

«В Турции еще находятся в заключении члены парламента и журналисты, которые, по мнению правительства Турции, связаны с Рабочей партией Курдистана или с попыткой государственного переворота 2016 года», – сказала Микко. Она подчеркнула, что попытку переворота нельзя использовать в качестве оправдания для подавления оппозиции и запрета на свободу слова журналистов и СМИ.

Кроме того, пройдут встречи с министром Турции по делам Европейского союза, представителями Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, а также со спикером парламента Турции. В парламенте также планируется встретиться с турецкими делегациями в ПАСЕ, ПА НАТО и ПА ОБСЕ; с комиссиями, занимающимися вопросами прав человека, равноправия, единства Европейского союза и чрезвычайного положения в Турции и с представителями фракций. Также запланированы встречи с представителями правовой сферы.

Визит Марианны Микко в Турцию продлится с 27 по 30 марта. В состав делегации также входит содокладчик Микко Найджел Эванс (Великобритания), представляющий фракцию Европейских консерваторов.