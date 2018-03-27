Скидка на возраст: где могут получить льготы пенсионеры Таллинна?

«Льготы для таллиннских пенсионеров при покупке товаров и оплате услуг действуют в нынешнем виде с 2014 года. Партнеры были найдены в порядке открытого поиска. На основании поступивших заявлений были проведены переговоры, и на сегодняшний день у нас семь партнеров, предлагающих скидки горожанам», – говорит вице-мэр столицы Тынис Мельдер.

Партнерами Таллинна, предоставляющими в 2018 году скидки пенсионерам, стали аптеки сетей EUROAPTEEK и Südameapteek, магазины канцтоваров и техники Büroomaailm, оптика Fortuna Optika, предлагающие обслуживание автомобилей фирмы Rehvikaubamaja и BCA Autoekspert, а также осуществляющая обслуживание компьютерной техники компания Larseg Consult. Эти же фирмы предоставляли скидки пенсионерам столицы и в прошлом году, а в 2016 их было на одну меньше.

«Чем шире список партнеров, предлагающих людям пенсионные льготы, тем лучше, потому что один из важнейших приоритетов города – улучшение экономического положения таллиннских пенсионеров, – заявляет Тынис Мельдер. – В прошлом году различными льготами воспользовались около 50 000 человек, всего же было совершено около полумиллиона сделок».

Так, например, в прошлом году к системе скидок для пенсионеров в сети EUROAPTEEK присоединились 5589 новых человек, а всего за год льготами воспользовались 27 222 пожилых человека. В Südameapteek в 2017 году эти же показатели составили 992 и 20 258 пенсионеров соответственно.

По пять евро на лекарства

Председатель правления компании Pharma Holding OÜ, которой принадлежит сеть Südameapteek, Ристо Лаур рассказывает, что для жителей столицы при сотрудничестве с мэрией города предлагается скидка 10% на все товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту, и тех, на которые уже действует льготная цена по кампании аптеки. Однако размер скидки не может превышать пять евро в месяц, то есть 60 евро в год.

Для того чтобы зарегистрироваться в системе аптеки и пользоваться льготами, столичный пенсионер должен предъявить персонализированную «зеленую» карту, которой он пользуется в общественном транспорте, удостоверяющий личность документ и карточку клиента Südameapteek. Если последней нет, ее оформят на месте бесплатно.

«Перед первой покупкой „зеленую“ карту надо зарегистрировать в аптеке и „привязать“ ее к карте клиента. В дальнейшем достаточно только клиентской карты, все преимущества единой таллиннской карточки будут автоматически распространяться на нее», – поясняет Ристо Лаур.

Аналогичные условия и в EUROAPTEEK: столичный пенсионер может получить там скидку 10%, но не больше пяти евро в течение календарного месяца. Если скидка не была использована, к примеру, в марте, она не будет переходить на апрель, увеличивая сумму лимита. Он также будет составлять пять евро. Воспользоваться этой льготой таллиннские пенсионеры могут в аптеках EUROAPTEEK по всей Эстонии. Чтобы получить скидку при первой покупке, надо зарегистрироваться, представив аптекарю персонализированную «зеленую» карту, удостоверение личности и персональное извещение от города.