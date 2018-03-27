Дизайнер коллекционирует фото самых уродливых домов и интерьеров

Журналу Time Холланд рассказала, что начала публиковать фото в своем рабочем аккаунте. Посты охотно комментировали, но в какой-то момент один из клиентов предложил ей сделать отдельный аккаунт - так и появился pleasehatethesethings , у которого теперь почти 46 тысяч читателей.

Холланд уверена, что такие комнаты и дома появляются, потому что у многих молодых дизайнеров не хватает духу настоять, что комнаты не должны так выглядеть: тут стоит обойтись без ковров, туалет надо отправить на свое место, а цвета сделать более сдержанными.