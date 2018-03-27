вторник, 27 марта 2018 г.
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Дизайнер коллекционирует фото самых уродливых домов и интерьеров

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Дизайнер интерьеров Дина Холланд собирает необычную коллекцию самых уродливых домов, фото которых публикует в своем Instagram. Обычно речь идет о попытках владельцев создать какой-то безумно оригинальный интерьер, но встречаются и очень странные дома, пишет Realty.newsru.com.

Журналу Time Холланд рассказала, что начала публиковать фото в своем рабочем аккаунте. Посты охотно комментировали, но в какой-то момент один из клиентов предложил ей сделать отдельный аккаунт - так и появился pleasehatethesethings, у которого теперь почти 46 тысяч читателей.

ФОТО: скриншот сайта

Холланд уверена, что такие комнаты и дома появляются, потому что у многих молодых дизайнеров не хватает духу настоять, что комнаты не должны так выглядеть: тут стоит обойтись без ковров, туалет надо отправить на свое место, а цвета сделать более сдержанными.

Больше фотографий смотрите ЗДЕСЬ.

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