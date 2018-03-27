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Ученые: жители Эстонии выбирают нездоровую еду

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ФОТО: Arne Trautmann/PantherMedia / Arne Trautmann

Во вторник, 27 марта, в Тарту пройдет конференция "Микрофлора и функциональное питание", на которой ученые расскажут о рационе жителей Эстонии и связанных с этим проблемах, пишет rus.err.ee.

По оценке специалистов, средний житель Эстонии питается нездорово, из-за чего у организма снижается способность бороться с болезнями.

«С точки зрения здорового питания, стол жителей Эстонии можно назвать скудным, - сказала старший научный сотрудник Института развития здоровья Эха Нурк. - Результаты исследования "Предпочтения эстонской нации" показали, что типичный житель страны употребляет чрезмерное количество сладкого и мяса, но при этом в рационе не хватает овощей и рыбы. Большая часть людей согласны с тем, что их пищевые привычки нуждаются в некоторых изменениях, но пристальное внимание на этом начинают обращать только, когда начинаются первые проблемы со здоровьем».

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