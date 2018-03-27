Ученые: жители Эстонии выбирают нездоровую еду

«С точки зрения здорового питания, стол жителей Эстонии можно назвать скудным, - сказала старший научный сотрудник Института развития здоровья Эха Нурк. - Результаты исследования "Предпочтения эстонской нации" показали, что типичный житель страны употребляет чрезмерное количество сладкого и мяса, но при этом в рационе не хватает овощей и рыбы. Большая часть людей согласны с тем, что их пищевые привычки нуждаются в некоторых изменениях, но пристальное внимание на этом начинают обращать только, когда начинаются первые проблемы со здоровьем».