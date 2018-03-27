Сохраняется тенденция ухудшения здоровья нарвитян

Согласно данным, предоставленным Нарвским департаментом социальной помощи, с начала 2016 года по начало 2018-го число нарвитян в возрасте старше 16 лет с недостатками выросло с 6666 до 8301 (почти 25% за два года). Здесь и средняя, и тяжелая, и глубокая степени тяжести заболеваний, пишет «Северное побережье».

С детьми до 16 лет включительно рост тоже стабилен: от 729 маленьких нарвитян с недостатками здоровья на начало 2016 года до 825 на начало этого года (13% за два года).

Все это на фоне стабильно снижающейся общей численности населения приграничного города: за те же два года - 2016-2018 -население Нарвы сократилось с 60383 до 58610 человек (-3%).

Чаще всего как у взрослых, так и у детей с недостатками диагностируются множественные нарушения здоровья, то есть когда имеется целый букет проблем. У взрослых много выявляются двигательные нарушения, психические расстройства или умственная отсталость. В детском возрасте у нарвитян все это тоже распространено, но у детей еще одна давно и повсеместно распространенная проблема - нарушения речи.

«Но что больше всего тревожит - это психические нарушения у детей», - прокомментировала руководитель Нарвского департамента социальной помощи Татьяна Пацановская.

Тревожащий рост чисел такого рода статистики наблюдался в Нарве и раньше. Например, три года назад «Северное побережье» обращалось за комментарием по данному поводу в Нарвскую городскую больницу, и руководитель клиники экстренной медицины Пилле Летюка предположила, что причины могут быть разные и обобщенный комментарий дать невозможно.

На конкретный вопрос, есть ли повод для общественного беспокойства о росте числа умственно отсталых, Летюка ответила: «Есть повод считать, что лучше диагностируются вещи, которые раньше не диагностировались».

Что касается статистического распространения снижения слуха - такая тенденция поныне сохраняется, - Летюка назвала очевидную, на ее взгляд, причину - старение населения.