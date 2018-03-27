Финская фирма планирует построить вблизи Хийумаа ферму по разведению радужной форели
27 марта 2018 г., 10:02
Финское предприятие Nordic Trout AB планирует построить в море вблизи Хийумаа современную рыбную ферму для разведения радужной форели, пишет газета Hiiu Leht.
Представители фирмы Nordic Trout AB встретились с волостной управой Хийумаа и сообщили о планах построить на Хийумаа ферму по разведению радужной форели. По данным газеты, обрабатывать рыбу планируется в Лехтма.
Представители расположенной в общине Фёглё на Аландских островах фирмы обратились к волостной управе с просьбой о встрече с жителями Хийумаа 18 апреля.