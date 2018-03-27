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  • Финская фирма планирует построить вблизи Хийумаа ферму по разведению радужной форели

Финская фирма планирует построить вблизи Хийумаа ферму по разведению радужной форели

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ФОТО: Henn Soodla / Pärnu Postimees / Scanpix Baltics

Финское предприятие Nordic Trout AB планирует построить в море вблизи Хийумаа современную рыбную ферму для разведения радужной форели, пишет газета Hiiu Leht.

Представители фирмы Nordic Trout AB встретились с волостной управой Хийумаа и сообщили о планах построить на Хийумаа ферму по разведению радужной форели. По данным газеты, обрабатывать рыбу планируется в Лехтма.

Представители расположенной в общине Фёглё на Аландских островах фирмы обратились к волостной управе с просьбой о встрече с жителями Хийумаа 18 апреля.

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