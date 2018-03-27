Российские спортсмены требуют от губернатора Тулеева уйти в отставку

«Шок!!! Эту трагедию в Кемерове уже называют самой страшной за последние 100 лет, в пожаре, который вспыхнул в торговом центре, задохнулось 65 человек, среди которых огромное число детей, число жертв растёт с каждым часом! Как доверенное лицо президента Российской Федерации прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к ответственности всех чиновников Кемеровской области, включая губернатора Кемеровской области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре! Сердце разрывается в осознании случившегося, как отец двух сыновей, я как никто другой осознаю, какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших, и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших… Держитесь, Кемерово, мы с вами!» — написал Плющенко в «Инстаграме».

Среди спортсменов, отреагировавших на трагедию, был кемеровский боец ММА Анатолий Малыхин. Он призвал уйти в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который занимает пост уже более 20 лет. «Трагедия в Кемерово – полностью ваша вина, а не малого и среднего бизнеса, как вы сказали в полной версии брифинга. Вы – руководитель, и ваша прямая обязанность проверять и контролировать госнадзорные органы, которые могли заранее выявить нарушения.

Как вам хватает совести говорить «успокойтесь»? Почему вы не приехали в седьмую школу, где до сих пор находится волонтерская – место, где собираются все пострадавшие, родственники? Почему-то наш новый мэр – единственный, наверное, сейчас достойный человек в вашей «команде» – приехал в спортивном костюме, лишь бы быстрее оказаться на месте трагедии.