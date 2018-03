Российские спортсмены требуют от губернатора Тулеева уйти в отставку

Шок !!!Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет,в пожаре,который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек,среди которых огромное количество детей,число жертв растет с каждым часом!Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации,прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России,а также прошу призвать к отвественности всех чиновников Кемеровской области,включая Губернатора Кемеровской Области,который даже не приехал на место трагедии,где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!Сердце разрывается в осознании случившегося,как отец двух сыновей,я как никто другой осознаю какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших..Держитесь,Кемерово,мы с Вами!

