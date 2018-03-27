Российские спортсмены требуют от губернатора Тулеева уйти в отставку

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко выразил соболезнования близким погибших в пожаре в торговом центре в Кемерове. Также бывший спортсмен потребовал наказать виновных.
«Шок!!! Эту трагедию в Кемерове уже называют самой страшной за последние 100 лет, в пожаре, который вспыхнул в торговом центре, задохнулось 65 человек, среди которых огромное число детей, число жертв растёт с каждым часом! Как доверенное лицо президента Российской Федерации прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к ответственности всех чиновников Кемеровской области, включая губернатора Кемеровской области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре! Сердце разрывается в осознании случившегося, как отец двух сыновей, я как никто другой осознаю, какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших, и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших… Держитесь, Кемерово, мы с вами!» — написал Плющенко в «Инстаграме».
Шок !!!Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет,в пожаре,который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек,среди которых огромное количество детей,число жертв растет с каждым часом!Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации,прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России,а также прошу призвать к отвественности всех чиновников Кемеровской области,включая Губернатора Кемеровской Области,который даже не приехал на место трагедии,где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!Сердце разрывается в осознании случившегося,как отец двух сыновей,я как никто другой осознаю какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших..Держитесь,Кемерово,мы с Вами!
Среди спортсменов, отреагировавших на трагедию, был кемеровский боец ММА Анатолий Малыхин. Он призвал уйти в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который занимает пост уже более 20 лет. «Трагедия в Кемерово – полностью ваша вина, а не малого и среднего бизнеса, как вы сказали в полной версии брифинга. Вы – руководитель, и ваша прямая обязанность проверять и контролировать госнадзорные органы, которые могли заранее выявить нарушения.
Как вам хватает совести говорить «успокойтесь»? Почему вы не приехали в седьмую школу, где до сих пор находится волонтерская – место, где собираются все пострадавшие, родственники? Почему-то наш новый мэр – единственный, наверное, сейчас достойный человек в вашей «команде» – приехал в спортивном костюме, лишь бы быстрее оказаться на месте трагедии.
Извинитесь за эту трагедию. Не своим миллионом рублей, а обычным человеческим словом и сочувствием. Извинитесь за то, как разворовали, уничтожили и превратили в полнейший бардак нашу прекрасную область с золотыми людьми за последние четыре года! Извинитесь и уйдите!» – написал боец в инстаграме.
Меня разрывает и молчать уже невозможно!я понимаю ,что сейчас не самое подходяещее время это выносить ,но если не сейчас то когда??? Это Видео Лишь доказательство того ,что вам Аман Гумирович при всех ваших заслугах уже давно пора было уйти по собственному желанию !Это полностью ваша вина произошедшего ,а не малого и среднего бизнеса ,как вы сказали в полной версии брифинга!Вы Руководитель и это ваша прямая обязанность проверять и контролировать гос.надзорные органы ,которые могли заранее выявить нарушения! Как вам хватает совести говорить успокойтесь???Как вам хватает совести говорить были Причины???так назовите эти самые Причины!Почему вы не приехали в 7 школу где до сих пор находится волонтерская ,место где собираются все пострадавшие ,родственники ..??Почему то наш новый мэр ,единственный наверное сейчас достойный человек в вашей «команде», приехал в спортивном костюме лишь бы быстрее оказаться на месте трагедии !зато на Брифинг вы приехали и галстук с Рубашкой успели одеть!У Лужкова тоже были причины - Пчелы! А если бы не было этой самой девочки родственницы вы бы не пропустили это через себя??? Вам пора!!!и точка! Извинитесь за эту трагедию!!!не своим 1 миллионом рублей ,а обычным человеческим словом и сочувствием ! Извинитесь за то как разворовали ,уничтожили и превратили в полнейший бардак нашу прекрасную область с ЗОЛОТЫМИ ЛЮДЬМИ за последние 4 года ! Извинитесь и уйдите!!! Кемеровчане, Кузбассовцы ,Сибиряки !!!Я умоляю вас не молчать и не бояться! #Тулееввампора #кемерово #042 #зимняявишня #зимняявишнякемерово #25.03.2018 #кузбасс #скорбим