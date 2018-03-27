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Ряд военных объектов США получил подозрительные посылки: в некоторых была взрывчатка

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Американские военные.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

Чрезвычайные меры были приняты на ряде военных объектов США в связи с получением подозрительных посылок, содержащих в том числе взрывчатые вещества, сообщает CNN. Все случаи произошли на объектах, расположенных в окрестностях Вашингтона.

В частности, посылки были направлены в отряд саперов, дислоцированный в Форт-Белвуре (штат Виргиния), пишет Newsru.com. Пакет содержал порох и продукты сгорания, рассказал журналистам официальный представитель сухопутных сил США Майкл Говард.

"Проведенное рентгеновское исследование показало на наличие [навигационной системы] GPS и самодельного запала. Предмет был передан [на экспертизу] в целости, сведений о пострадавших нет", - добавил он.

За несколько часов до этого еще один пакет был доставлен в Национальный университет обороны в Форт-Макнейр в Вашингтоне, округ Колумбия. Посылка содержала взрывчатые вещества. После обнаружения пакета из здания эвакуировали всех людей. Однако в конечном итоге выяснилось, что посылка не представляет опасности.

Также аналогичные посылки были получены ЦРУ и военно-морским фондом поддержки в Далгрене (штат Виргиния). Сведений о пакете, предназначенном для ЦРУ, у журналистов нет.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал CNN, что всего было обнаружено более 10 подозрительных посылок. В настоящий момент все они переданы в Федеральное бюро расследований (ФБР). Сотрудники лаборатории ФБР в Куантико (штат Виргиния) проводят необходимые экспертизы.

В частности, они намерены установить содержимое всех посылок, а также того, кто их рассылал. По данным The Hill, власти не верят, что за произошедшим может стоять тот же человек, который ранее был признан ответственным за организацию серии взрывов в столице штата Техас городе Остин. Он рассылал посылки с бомбами, в результате чего погибли два человека, еще несколько пострадали, напоминает СМИ. На прошлой неделе преступник был установлен, но в ходе задержания погиб. По некоторым данным, он подорвал себя. Полиция установила, что злоумышленником был 24-летний мужчина по имени Марк Энтони Кондитт.

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