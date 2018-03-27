Суд примет решение по делу скандального бизнесмена Рейна Килька к концу мая

Прокурор Кайри Калдоя потребовала приговорить Килька к лишению свободы на год и шесть месяцев, из этого срока он бы сразу же отбыл один месяц. Остальная часть наказания — год и пять месяцев — была бы, по предложению прокурора, условной с двухлетним испытательным сроком. Прокурор также потребовала на три года запретить Кильку руководство фирмой.

Представший перед судом в январе прошлого года Кильк сказал, что не признает себя виновным, виновными себя не признали и другие фигуранты. Вместе с Кильком в причинении неплатежеспособности AS Pere обвиняются Карл Лийвапуу, Кайе Райг и Неэме Райг, а в содействии этому обвиняется Кристьян Ооло.

Прокурор потребовала назначить Неэме Райгу штраф в 5106 евро, Кайе Райг штраф в 1800 евро, а Ооло — штраф в 4479 евро.

Согласно предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой обвинению, в феврале 2012 года в ситуации, когда акционерное общество оказалось более неспособно выполнять свои обязанности, члены совета акционерного общества решили учредить дочернюю фирму и перенести на ее баланс принадлежащие акционерному обществу объекты недвижимости вместе с оборудованием завода и его торговые марки.

В то же время члены совета не определили условия сделки и не проверили, на каких условиях правление отчуждает недвижимость и торговые марки, а также обеспечивает ли правление поступление стоимости продажи отчуждающему лицу.

По данным следствия, член правления акционерного общества на основании решения совета фирмы заключил договор с не имеющим активов дочерним предприятием договор дарения недвижимости, а также договор о продаже торговых знаков по цене, ниже рыночной, не обеспечив поступление стоимости покупки.

Отчуждением всего имущества, необходимого для экономической деятельности, от которого акционерному обществу средства не поступили, была спровоцирована неплатежеспособность акционерного общества. В 2012 году в октябре суд объявил банкротство акционерного общества.

Уголовное следствие по делу провело бюро экономических преступлений центральной уголовной полиции.

Суд еще в начале года из соображений целесообразности прекратил делопроизводство в отношении Лийвапуу.

Кильк ранее говорил ERR.ee, что AS Pere обвиняется в создании 100-процентной дочерней фирмы и передаче ей активов.

«В создании дочерней фирмы и передаче дочерней фирме активов нет ничего незаконного или хотя бы необычного, если 100-процентное участие в дочерней фирме по-прежнему принадлежит материнской фирме. Именно так в этом случае и было — Pere была и осталась 100-процентным владельцем LT Pagar, а LT Pagar остался 100-процентным владельцем недвижимости», - пояснил Кильк.