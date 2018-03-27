На митинге в Кемерово составили списки погибших и пропавших после пожара в "Зимней вишне": около 150 фамилий

Власти официально признали гибель 64 людей. Но на митинге в списки записались родственники 67 погибших, сообщает "Тайга.инфо".

В списке тех, кто на митинге записывает пропавших, уже 85 фамилий.

Член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил "Интерфаксу", что ему представили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.

Кроме того, в штабе, созданном родственниками жертв трагедии, вывешен список погибших, в котором более 40 детей, передает "Интерфакс".

Также протестующие утверждают, что на кладбище сотни новых могил. Вице-губернатор Сергей Цивилёв в ответ на это снова им предложил собрать группу, которой власти готовы все показать.