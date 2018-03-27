Видео: Honda рассекретила гибридный седан Insight до его публичного дебюта

По данным компании, гибридная силовая установка этой модели состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя, работающего по циклу Аткинсона, в сочетании с электромотором и блоком литий-ионных батарей. Общая мощность силовой установки составит 151 лошадиную силу и 197 Нм крутящего момента, пишет Carscoops.

Водителю Insight будет доступно три режима движения - Normal, Econ и Sport. Помимо этого, автомобиль оснащен системой рекуперативного торможения с тремя различными режимами в зависимости от условий движения, отмечает Livecars .

В основе этого четырехдверного седана лежит платформа Honda Civic 10-го поколения, однако Insight получил множество усовершенствований, чтобы "предложить лучшее качество езды и уровни NVH". Помимо этого, в оснащение новой модели входит ряд систем безопасности и помощи водителю.