Русские хакеры пытались украсть данные о пробах спортсменов у антидопингового агентства Великобритании

После происшествия сотрудники UKAD были приглашены на экстренное совещание, но по его окончании пресс-служба агентства заявила, что кибератака не была удачной, данные не были утеряны или раскрыты, так как агентство имеет высокий уровень компьютерной безопасности. Однако UKAD продолжит расследовать этот вопрос для урегулирования ситуации.