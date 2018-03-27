Русские хакеры пытались украсть данные о пробах спортсменов у антидопингового агентства Великобритании

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) в эти выходные подверглось хакерской атаке.
Британское антидопинговое агентство (UKAD), база которого содержит тысячи допинг-тестов спортсменов, в выходные подверглось хакерской атаке, сообщает The Independent. В руки хакеров могли попасть медицинские данные футболистов Английской премьер-лиги, известных атлетов-олимпийцев и велосипедистов.
После происшествия сотрудники UKAD были приглашены на экстренное совещание, но по его окончании пресс-служба агентства заявила, что кибератака не была удачной, данные не были утеряны или раскрыты, так как агентство имеет высокий уровень компьютерной безопасности. Однако UKAD продолжит расследовать этот вопрос для урегулирования ситуации.
«Можем вас уверить, что никакие данные в итоге не были украдены или скомпрометированы», – сообщили в UKAD.
The Independent сообщает, что за атакой, скорее всего стоит, группировка Fancy Bears.