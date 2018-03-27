Для работников появится новая страховка

В ближайшее время правительство будет обсуждать создание новой системы страхования, которая касается всех работников и работодателей. Речь идет о страховке от несчастных случаев на рабочем месте, которую вместе со страховкой от профзаболеваний пытаются ввести в течение 25 лет, пишет Postimees.
Создание страховки от несчастных случаев на рабочем месте означает введение страхового налога, который будет платить работодатель, в то же время, по словам вице-канцлера Министерства социальных дел по вопросам труда Янара Хольма, предпринимаются попытки найти решение, которое не увеличило бы налоговую нагрузку для работодателей.
«Согласно расчетам, это составит 25-54 евро в год на одного человека. Теперь в течение ближайших двух месяцев есть цель вместе с Министерством финансов найти возможности, чтобы не увеличивать расходы на рабочую силу. Например, перераспределить какие-то расходы, снизить ставки каких-то налогов. Мы должны учесть и то, что после разговора с Министерством финансов может оказаться, что таких вариантов просто нет. Тогда будем думать дальше», - сказал Хольм.
Министерство финансов пока не хочет комментировать обсуждения в их нынешнем состоянии. Руководитель Союза страховых фирм Март Йессе предложил, что при возникновении новой страховой системы было бы разумно во избежание роста расходов для работодателей снизить достаточно высокий сегодня налог на страхование от безработицы.
На основании чего будет сформирована сумма, которую будут платить за одного человека, пока не ясно. Сейчас имеется несколько вариантов. Как в виде процента от зарплаты, так и фиксированная ставка на одного работника, или наличие какого-то спецрешения для рабочих мест с повышенным риском.
Сейчас несчастный случай на работе ведет к бедности
Для чего нужна такая страховка? Хольм объяснил, что сейчас люди, которые попадают в несчастный случай на рабочем месте в большинстве своем остаются без опеки. Цель – обеспечить пострадавшему в результате несчастного случая на работе доход до конца его жизни.
«Сейчас у них есть страховка Больничной кассы и какое-то лечение они, конечно, получат, но для многих в дальнейшем это означает провал в бедность. Очень немногие подают в суд на работодателя, поскольку у них для этого просто нет возможности», - отметил вице-канцлер. Если отправиться в суд, то доказывать вину работодателя придется работнику.
Например, в 2004-2015 годы было вынесено 111 судебных решений, из них 63 процента касались профзаболеваний и 37 процентов – несчастных случаев на рабочих местах. В 67 случаях было решено, что работнику нужно компенсировать нанесенный ущерб. В то же время, только в 2016 году было зарегистрировано более 5000 несчастных случаев на работе и, скорее всего, это далекое не все инциденты, происходящие в Эстонии.
Руководитель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон говорит, что создаваемая система должна очень сильно улучшить культуру безопасности на рабочих местах: «Сейчас риски в рабочей среде мы оплачиваем одинаково с налогов, и это создало настроение вседозволенности. Сейчас половина работодателей плевать хотела на всякие анализы рисков, это не его проблема, если платит государство. Дальше так нельзя, хороший работодатель должен получить признание, его расходы должны снизиться, по сравнению с теми, чье исполнение обязанности о заботе остается на нуле или даже ушло в минус».
При нынешней системе расходы на компенсации по заболеваниям, полученным в результате несчастного случая на рабочем месте или профессиональной деятельности, в большинстве своем покрываются за счет Больничной кассы и Департамента социального страхования. Ответственность работодателей по сути низкая. Согласно новому плану страховка оплачивала бы расходы на лечение и реабилитацию пострадавшего, а также гарантировала ежемесячный доход.
«Насколько большой могла бы быть ежемесячная компенсация, это вопрос дальнейших дебатов», - сказал Хольм. Стоимость всей системы может составить около 31 миллиона евро в год в ценах 2016 года, но точная стоимость зависит от решений.
В то же время планируемая страховка должна снизить и риски работодателя. «Сейчас работодатели этого не чувствуют, поскольку очень мало людей в год обращаются в суд. Правда, суммы, которые требуются в суде, обычно очень большие», - отметил Хольм.
По словам Йессе, хорошая страховая система должна быть такой, которая мотивирует и работодателей сделать рабочую среду и рабочий процесс более безопасными, чтобы уберечь от возникновения несчастного случая и снизить его влияние. «Таким образом, налоги по страховке должны исходить из индивидуального уровня риска работодателя, чтобы мотивировать его улучшать рабочую среду», - сказал Йессе.
Частная или государственная страховка?
Также обсуждается, сделать такую страховку частной или общественно-правовой. Хольм скорее склоняется к частной страховке.
«На рынке частного страхования такой продукт сам по себе имеется, во многих Скандинавских странах у работодателей есть обязанность страховать своих работников. Возможно также, что часть будет у частной страховки, а часть – у общественно-правовой», - сказал вице-канцлер.
«Нам нужна кошка, которая будет ловить мышей. Наличие полосок, цвет, пол роли не играют. Центральный союз работодателей в этом вопросе уже и так дурачил общественность более 20 лет, требуя то одного, то другого», - сказал Петерсон. По его словам, частная страховка предпочтительнее тем, что все можно запустить намного быстрее – услуга уже есть на рынке.
И Март Йессе сказал, что поскольку страховщики уже теперь предлагают страховки от несчастных случаев на рабочем месте, а все больше предприятий понимают необходимость снижения своих рисков, большая часть необходимой инфраструктуры и компетентности уже имеются, а систему не нужно строить с нуля.
«В то же время я не верю, что может возникнуть слишком много споров. Если закон четко сформулирован, в каком случае, кому и сколько нужно заплатить, не остается и много пространства для возникновения споров», - сказал Йессе.
Он привел пример, что в дорожном страховании каждый год возникает более 35 000 страховых случаев и из них меньше 200 попадают в договорные органы страхования, где лишь единицы из них связаны с личным ущербом: «Система дорожного страхования работает очень стройно и в интересах пострадавшего, и нет никаких причин думать, что в случае страхования от несчастных случаев на работе все должно пойти по-другому», - заверил Йессе.
Он добавил, что созданию государственной монополии на предоставление услуги сопутствует политический риск, перед которым мы оказались в связи со страховкой от безработицы: «Поэтому ставка налога искусственно удерживается на высоком уровне, чтобы латать дыры в государственном бюджете доходами от страховки от безработицы».
Следующий шаг – страховка от профзаболеваний
Скорее всего, работнику ничего платить не придется, хотя остается вопрос: какова роль работника в случае несчастного случая на рабочем месте? В случае частной страховки возникшим спором будут заниматься страховые фирмы.
По словам Хольма, работодатели все же осторожны по отношению к таким планам: «Особенно в случае страховки от профзаболеваний: как доказать, что болезнь обусловлена именно нынешним работодателем, а не предыдущим, или не тем, что был до него?»
По словам Йессе, разумно проводить пошаговую реформу и запускать новую систему через страхование от несчастных случаев на рабочем месте: «Несчастный случай на рабочем месте проще определить по времени и потому схема могла бы охватывать все несчастные случаи, которые будут происходить с момента вступления закона в силу. С профзаболеваниями сложнее, поскольку профзаболевание не возникает за сутки, и история его формирования часто длится пару десятков лет».
Он сказал, что за это время человек может неоднократно сменить рабочее место, и возникает вопрос: какой работодатель, и в какой степени отвечает за заболевание? Поскольку характер возникновения профзаболевания сложнее, поиск подходящей для них схемы страхования требует больше времени.
Йессе подчеркнул, что, конечно, страховка от несчастного случая на рабочем месте должна учитывать долю ответственности работника при возникновении несчастного случая: «Например, человек употребляет на рабочем месте алкоголь и в состоянии тяжелого опьянения наносит себе травму. Тут большой вопрос: отвечает ли работодатель за произошедшее, или должен ли работник получить компенсацию в полном объеме?»
По словам Петерсона, система страхования от несчастных случаев на рабочем месте должна уже заранее быть готовой для введения страховки от профзаболеваний: «Топором по пальцам – это не то же самое, что пять лет там, где возможно возникновение рака или не снижен рабочий стресс, что доводит тысячи людей до состояния неработоспособности. К этим видам рисков в принципе нужно подходить по отдельности, но система в итоге должна быть такой, чтобы исключить дублирование и перегрузку».
Создание системы страхования от несчастных случаев на рабочем месте и возникновения профзаболевании внесено в коалиционный договор. В Латвии, Литве, Финляндии, Швеции это есть. Самое раннее, по оценке Хольма, страховку от несчастных случаев на рабочем месте в Эстонии могут ввести в начале 2020 года. По оценке Йессе, глядя на календарь, становится ясно, что применение закона не может начаться раньше, чем в 2021 году.
КОММЕНТАРИЙ
Андрес Каск, пресс-секретарь Центрального союза работодателей
Повышение расходов работодателей не обосновано
Вместо профилактики частная страховка очень много занимается последствиями и не помогает предотвратить возникновение несчастных случаев. Это в свою очередь еще больше повышает и без того растущие расходы на рабочую силу, от чего для Эстонии срабатывает большой тормоз в международной конкурентоспособности.
Конкурентоспособность рабочей силы и работодателей Эстонии помогло бы повысить, как и снизить проблему нехватки рабочей силы, повышение квалификации работников и рост производительности. Это заодно означало бы, что в экономике стало бы меньше вредящих здоровью рабочих мест, а работники были бы лучше осведомлены о возможных рисках для здоровья.
Сейчас повышение нагрузки на работодателей введением новой финансовой обязанности не является обоснованным, поскольку в любом случае работодатели делают все от себя зависящее, чтобы рабочая среда стала безопасной, а с работой связано всего 2,5 процента случаев заболеваний. И в 2015 году приводились данные исследования влияния рабочей среды на здоровье, которое провел Центр прикладных исследований Эстонии Centar, согласно которым 85 процентов работающих людей с устойчивой нетрудоспособностью пришли к выводу, что работодатель сделал достаточно для того, чтобы рабочая среда была безопасной и здоровой, а 77 процентов людей с устойчивой нетрудоспособностью, чьи проблемы возникли от работы, считали, что могли бы и сами сделать что-то, чтобы избежать возникновения нетрудоспособности, или должны были раньше обратиться к врачам. Всего 20 процентов из тех, кто из-за работы получил устойчивую нетрудоспособность, сказали, что работодатель мог бы что-то изменить.
Сейчас большая часть экспертов от экономики и работодателей считают самой большой проблемой для экономики нехватку рабочей силы. В исследованиях CV-Keskus и Palgaagentuur пришли к выводу, что, по оценке 87 процентов работодателей, найти работника стало сложнее. Таким образом, работодатель всячески заинтересован в том, чтобы работники были здоровы и из-за них не возникали простои в работе. Поэтому важнее скорее заниматься профилактикой и повышением осведомленности. Должна вырасти и ответственность и конкурентоспособность самого работника, поскольку в итоге за свою жизнь и свои поступки отвечает, прежде всего, сам человек.
Страховка от несчастных случаев на рабочем месте
- Взносы по страховке будут платить работодатели.
- Размер платы составит 25-54 евро за одного работника в год.
- Страховка включает в себя компенсацию на лечение, реабилитацию и ежемесячную выплату пострадавшему.
- Будет применена самое раннее в начале 2020 года.