Для работников появится новая страховка

КОММЕНТАРИЙ

Андрес Каск, пресс-секретарь Центрального союза работодателей

Повышение расходов работодателей не обосновано

Вместо профилактики частная страховка очень много занимается последствиями и не помогает предотвратить возникновение несчастных случаев. Это в свою очередь еще больше повышает и без того растущие расходы на рабочую силу, от чего для Эстонии срабатывает большой тормоз в международной конкурентоспособности.

Конкурентоспособность рабочей силы и работодателей Эстонии помогло бы повысить, как и снизить проблему нехватки рабочей силы, повышение квалификации работников и рост производительности. Это заодно означало бы, что в экономике стало бы меньше вредящих здоровью рабочих мест, а работники были бы лучше осведомлены о возможных рисках для здоровья.

Сейчас повышение нагрузки на работодателей введением новой финансовой обязанности не является обоснованным, поскольку в любом случае работодатели делают все от себя зависящее, чтобы рабочая среда стала безопасной, а с работой связано всего 2,5 процента случаев заболеваний. И в 2015 году приводились данные исследования влияния рабочей среды на здоровье, которое провел Центр прикладных исследований Эстонии Centar, согласно которым 85 процентов работающих людей с устойчивой нетрудоспособностью пришли к выводу, что работодатель сделал достаточно для того, чтобы рабочая среда была безопасной и здоровой, а 77 процентов людей с устойчивой нетрудоспособностью, чьи проблемы возникли от работы, считали, что могли бы и сами сделать что-то, чтобы избежать возникновения нетрудоспособности, или должны были раньше обратиться к врачам. Всего 20 процентов из тех, кто из-за работы получил устойчивую нетрудоспособность, сказали, что работодатель мог бы что-то изменить.

Сейчас большая часть экспертов от экономики и работодателей считают самой большой проблемой для экономики нехватку рабочей силы. В исследованиях CV-Keskus и Palgaagentuur пришли к выводу, что, по оценке 87 процентов работодателей, найти работника стало сложнее. Таким образом, работодатель всячески заинтересован в том, чтобы работники были здоровы и из-за них не возникали простои в работе. Поэтому важнее скорее заниматься профилактикой и повышением осведомленности. Должна вырасти и ответственность и конкурентоспособность самого работника, поскольку в итоге за свою жизнь и свои поступки отвечает, прежде всего, сам человек.

Страховка от несчастных случаев на рабочем месте