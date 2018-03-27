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Близ Таллинна возводится микрорайон из четырнадцати домов

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ФОТО: Invego

Фирма Invego строит в Пеэтри новый жилой район из четырнадцати домов. Интересно, что из 135 квартир 130 продано еще до окончания строительства. 

Как рассказал руководитель фирмы Кристьян-Тор Вяхи, год назад, когда начиналось строительство, задачей было реализовать квартиры за три-четыре года: “Сегодня у нас был праздник стропил, и район будет сдан в эксплуатацию не позднее следующей весны. Однако неожиданно продажи пошли необыкновенно быстро, и квартиры были проданы даже до закладки в домах краеугольного камня”.

“Пеэтри стал очень популярным местом. Сейчас в поселке более 5000 жителей. В последнее время люди предпочитают покупать не индивидуальные дома, а квартиры в жилых кварталах или жилых комплексах, где создан единый стиль, гарантировано качество и есть хорошие соседи”, - добавил Вяхи.

В Пеэтри есть школа, детский сад и спортивный комплекс Spot of Tallinn.

Архитекторы жилого района под названием Vana-Peetri - Карли Луйк и Мартин Маклин. Строит дома - Mitt & Perlebach.

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