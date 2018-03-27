Близ Таллинна возводится микрорайон из четырнадцати домов

Как рассказал руководитель фирмы Кристьян-Тор Вяхи, год назад, когда начиналось строительство, задачей было реализовать квартиры за три-четыре года: “Сегодня у нас был праздник стропил, и район будет сдан в эксплуатацию не позднее следующей весны. Однако неожиданно продажи пошли необыкновенно быстро, и квартиры были проданы даже до закладки в домах краеугольного камня”.