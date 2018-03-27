Крупнейший мусорный остров оказался больше, чем считалось, и стремительно растет

В СМИ и раньше обсуждали количество накопленного пластика в Мировом океане. Но последнее исследование показало, что проблема намного масштабнее, чем считалось ранее.

Организация The Ocean Cleanup, занимающаяся проблемой океанического мусора, опубликовала свое подробное научное исследование в научном журнале Scientific Reports. Согласно этому исследованию, в самом большом в мире мусорном острове количество накопленного пластика в 4-16 раз больше, чем предполагалось, и с каждым годом его количество увеличивается.

Причина, по которой объем мусора до сих пор скорее занижали, связана с масштабом проблемы. А именно, мусорный остров, находящийся посреди океана, между Гавайскими островами и побережьем штата Калифорния, согласно новым данным, состоит из 80 000 тонн пластика, а его площадь в три раза больше, чем площадь Франции. В связи с этим точная оценка содержимого острова представляет собой серьезную методическую проблему, а предыдущие исследователи скорее занижали свои оценки.

Все предшествующие исследования осуществлялись с помощью специальных судов, снабженных мусоросборниками, которые делали отдельные контрольные рейды. Команда The Ocean Cleanup усматривают здесь несколько вероятных ошибок.

Они предположили, что данных, полученных таким образом, недостаточно для оценки величины мусорного острова. Также они заподозрили, что используемые сети для сбора мусора метрового диаметра не смогли захватить более крупные куски пластика, и это исказило результаты.

Чтобы развеять сомнения, они провели свое исследование, для этого использовали сразу 30 судов, которые основательно прочесали мусорное пятно. Хотя большинство судов использовали для сбора мусора те же самые сети, что и в предшествующих исследованиях, флагман был оснащен двумя специальными шестиметровыми устройствами, чтобы обнаружить и более крупные пластиковые фрагменты.

Однако данные, полученные при таком сборе мусора, касались только конкретной области исследования. Для оценки общей величины мусорного острова старый военно-транспортный самолет снабдили специальным радаром, с помощью которого стало возможным установить содержание мусора и в тех зонах, где суда не проходили.

Работы провели летом 2015 года, за этим последовал анализ состава и количества собранного мусора. Однако из-за количества мусора этап основательной лабораторной работы, проводившийся вручную, занял два года, в течение которых собранный в океане мусор сортировали и анализировали.

Результаты, разумеется, были далеки от прекрасных. Результаты наблюдения с самолета показали, что количество мусора в воде на участке в 1,6 миллиона квадратных километров, превышало десять килограммов на квадратный километр.

Эта громадная морская свалка содержит 1,8 триллионов кусков пластика весом 80 000 тонн. В зависимости от того, с какими прошлыми исследованиями сравнивать, это в 4-16 раз больше, чем считалось раньше. Прочий материал составил лишь 0,01 процента исследованной массы.

Лишь небольшая часть мусора была микроскопических размеров. Среди больших кусков были найдены всевозможные предметы, такие как бутылки, игрушки, канаты и даже стульчаки от унитазов. А больше всего было найдено рыболовных сетей.

По словам не связанного с исследованием научного сотрудника Утрехтского университета Эрика ван Себилле, масштаб пластикового загрязнения ошеломляет.

Ван Себилле сказал в интервью Би-би-си, что хотя погрешность исследования достаточно велика, огромное количество описанного мусора ужасает. Вдобавок новое исследование показывает, что мусорное пятно в море двигается намного больше, чем считалось.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, пишут, что примерно пятая часть найденного мусора, вероятно, была смыта в море в результате цунами 2011 года, но и без того количество пластика, ежегодно поступающего в море, увеличивается экспоненциально.

Пока что большая часть этого мусора состоит из целостных кусков, но лишь вопрос времени, когда под воздействием солнца и соленых океанических волн он распадется на более мелкие микрочастицы и начнет попадать людям прямо на обеденный стол.