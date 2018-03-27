Среди погибших в Кемерово - девочка с эстонской фамилией

В воскресенье в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека, большая часть из них - дети. В неполном списке погибших, опубликованном "Комсомольской правдой", значится и пятилетняя Валерия Лиллевяли.
1. Костя Агарков, 8 лет.
2. Мария Агаркова, 10 лет.
3. Надежда Агаркова, 57 лет.
4. Алимова Руслана, 5 лет.
5. Ананьева Ксения, 11 лет.
6. Архипенко Станислав, 31 год.
7. Архипенко Вика, 5 лет.
8. Баранова Арина, 8 лет.
9. Баранов Артем, 13 лет.
10. Баранова Марина, 60 лет.
11. Вострикова Елена, 29 лет.
12. Востриков Артем, 5 лет.
13. Вострикова Анна, 7 лет.
14. Востриков Роман, 2 года.
15. Галанин Дмитрий.
16. Галанин Михаил, 9 лет.
17. Татьяна Дарсалия, 37 лет.
18. Майя Ерохина, 11 лет.
19. Виктория Зипунова, 11 лет.
20. Анфиса Кляйн, 30 лет.
21. Егор Ковалевский, 9 лет.
22. Полина Мороз, 35 лет.
23. Мария Мороз, 13 лет.
24. Антон Мухин, 28 лет.
25. Ратибор Мухин, 5 лет.
26. Олеся Москаленко, 36 лет.
27. Евгений Москаленко, 34 года.
28. Ксения Москаленко, 4 года.
29. Вероника Понушкова, 11 лет.
30. Виктория Почанкина, 11 лет.
31. Алена Сабадаш, 23 года.
32. Дарья Сараева.
33. Наталья Селезень, 37 лет.
34. Анастасия Смирнова, 11 лет.
35. Максим Стукалов, 17 лет.
36. Елизавета Сыпко.
37. Наталья Сыпко, 36 лет.
38. Арина Тесленко, 8 лет.
39. Игорь Тесленко, 51 год.
40. Василиса Трусова, 4 года.
41. Вероника Трусова, 8 лет.
42. Вилена Черникова, 11 лет.
43. Сергей Черников, 28 лет.
44. Вадим Чмыханов, 10 лет.
45. Валерия Лиллевяли, 5 лет.
46. Артемий Иванчик, 10 лет.
47. Татьяна Куршевская, 11 лет.
48. Александр Коган, 10 или 11 лет.
49. Григорий Коган, 42 года.
50. Вячеслав Никулин, 10 лет.
51. Михаил Галкин, 10 лет.
52. Евгения Мельникова.
53. Нина Сухозад, 69 лет.
54. Татьяна Курзевич, 4 года.
55. Алина, 16 лет.
56. Арина Киселенко, 9 лет.
57. Игорь Киселенко, 40 лет.
58. Ирина Бахаева, 44 года.
59. Вячеслав Бахаев, 44 года.