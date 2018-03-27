Среди погибших в Кемерово - девочка с эстонской фамилией

В результате пожара в Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека.

В воскресенье в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека, большая часть из них - дети. В неполном списке погибших, опубликованном "Комсомольской правдой", значится и пятилетняя Валерия Лиллевяли.