Насколько безопасны кинотеатры Эстонии и возможно ли у нас повторение кемеровской трагедии?

Опрос администрации крупнейших кинотеатров Эстонии показал, что хотя все залы отвечают установленным требованиям, страшные события в Кемерово дали серьезный повод еще раз удостовериться в отсутствии уязвимых мест в имеющихся системах пожарной безопасности.

«Эта трагедия, безусловно, заставляет задуматься в том числе и о безопасности расположенных в Эстонии развлекательных центров и кинотеатров. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - сказал директор Cinamon Kosmos Мартин Лепп.

По его словам, кинотеатр Cinamon Kosmos совершенно безопасен: «В 2014 году при реновации были учтены все современные требования пожарной безопасности. Ежегодно мы сами проводим контроль пожарной безопасности и эвакуационные учения со своей командой, а Спасательный департамент регулярно проверяет наш кинотеатр на соответствие представленным оперативным картам. Кроме того, на соответствие требованиям проверяются все дымовые датчики и огнетушители».

Лепп добавил, что в случае пожара обученный персонал готов к быстрой эвакуации посетителей кинотеатра. В маленьких залах Lem и Kubrick помимо обычного выхода есть и запасные, для кризисных ситуаций. Из зала IMAX при необходимости можно эвакуировать людей и через расположенные с боков здания четыре больших эвакуационных выхода.

Директор по маркетингу и продажам Forum Cinemas Лийс Менгель также заверила Rus.Postimees, что посетителям их кинотеатров бояться нечего - все они отвечают требованиям безопасности и устанавливающим их законам, а сотрудники кинотеатров прошли необходимую подготовку. «Минимум раз в год все сотрудники участвуют в основательных теоретических и практических учениях, где разыгрываются всевозможные сценарии опасности, чтобы всегда было понятно, как поступать в случае беды», - рассказала она, отметив, что также разработан план действий и эвакуации.

«Наши кинотеатры построены в соответствии с классом огнестойкости TP1, что требует IV способа использования данных зданий, то есть речь идет о многолюдном месте с повышенным уровнем опасности. Это означает, что все использованные материалы сертифицированы и неогнеопасны, - объяснила Менгель. - Здания проходят постоянные проверки Спасательного департамента, также у нас есть автоматическая система пожаротушения и сигнализация, которые сразу же оповестят наших работников о какой-либо проблеме. Мы обслуживаем систему и регулярно чистим ее - даже чаще, чем это предусмотрено в законе».

При эвакуации все выходы обозначены соответственным образом, и они не блокируются. В больших кинозалах Forum Cinemas есть несколько эвакуационных выходов.

По словам Менгель, в случае опасности киносеансы прерываются и сотрудники действуют в соответствии с предусмотренными и заранее разработанными планами, чтобы благополучно эвакуировать посетителей.

Исполнительный директор Apollo Kino Рауно Стюфф заявил, что они уделяют много внимания безопасности клиентов и занимаются этим вопросом ежедневно. «Сотрудники Apollo Kino обучены правильно реагировать на подобные чрезвычайные ситуации, имеются конкретные инструкции, как вести себя в случае опасности и быстро и безопасно эвакуировать клиентов. Мы регулярно проводим внутренние учения, чтобы убедиться, что все функционирует так, как надо. Кроме того, у нас постоянно проходят эвакуационные учения в сотрудничестве с торговыми центрами, в которых расположены наши кинотеатры».

«Мы следим, чтобы эвакуационные пути были легко проходимыми, и чтобы противопожарное оборудование работало без перебоев. Во всех залах Apollo Kino имеется пожарная сигнализация, автоматическая спринклерная система и огнетушители», - продолжил он.

Так как кинотеатры – это постройки с повышенным уровнем риска возгорания, Спасательный департамент самостоятельно сопоставил риски чрезвычайных ситуаций в кинотеатрах Apollo Kino и составил оперативные карты, поэтому профилактическая работа была чрезвычайно основательной.

«Кроме того, используемые в кинотеатрах отделочные материалы отвечают повышенным требованиям безопасности. Несмотря на все эти меры предосторожности, в связи с имевшим место трагическим событием мы еще раз критическим взором окинем наши методы и при необходимости проконсультируемся со специалистами. Еще раз заверю, что посещение Apollo Kino по-прежнему безопасно и клиенты хорошо защищены», - заключил Рауно Стюфф.