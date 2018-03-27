Эстонские предприятия не хотят платить за участие во всемирной выставке в Дубае

В феврале правительство решило, что Эстония будет участвовать во всемирной выставке в Дубае при условии, что предприниматели захотят вложить средства в участие. Предприниматели отметили в своем ответе государству, что не планируют инвестировать в участие в выставке и что вместо крупной выставки Эстонии прежде всего принесло бы пользу открытие иностранного представительства в ОАЭ, сообщил MKM.

Предприниматели могли сообщать о желании участвовать в выставке до 25 марта. В своем ответе они отметили, что единоразового мероприятия не будет достаточно для развития бизнес-связей в регионе Персидского залива.

«Мы с начала позапрошлого года обсуждали с предпринимателями, было бы нам разумнее участвовать в Экспо или прежде всего открыть иностранное представительство Эстонии в Объединенных арабских эмиратах. Предприниматели сообщили нам, что хотели бы участвовать во всемирной выставке, но создание постоянного представительства сейчас обладает первоочередной важностью», - сказала министр предпринимательства и ИТ Урве Пало.

Эстония планирует во второй половине этого года открыть в ОАЭ представительство фонда развития предпринимательства (EAS). Иностранный представитель EAS, присутствующий на месте круглый год, мог бы создавать для эстонских предприятий продолжительные бизнес-связи. Правительство также планирует открыть в ОАЭ эстонское посольство, которое позволило бы эффективнее поддерживать заинтересованных в регионе эстонских предпринимателей.

«Рост экспортной способности является для эстонской экономики одним из важнейших направлений развития, если не самым главным. Экспорт наших предприятий в последние годы заметно вырос и мы хотим, чтобы так и продолжалось, - отметила министр. - Продавать в ОАЭ эстонскую продукцию и услуги будет не так просто. Мы согласны с предпринимателями — нам разумнее начать с создания постоянного опорного пункта и затем инвестировать в участие в специальных выставках и крупных мероприятиях».

Эстонские предприятия пока не экспортируют свою продукцию и услуги в существенном объеме в регион Персидского залива. В то же время, эстонские компании заинтересованы в этом, это особенно касается ИТ-сектора, оборонной и пищевой промышленности, а также производителей одежды, мебели и косметики и логистических фирм.

«Если у государства и предпринимателей недостаточно денег для участия во всемирной выставке в Дубае, разумнее всего было бы прежде всего открыть иностранное представительство EAS. Регион Персидского залива важен с точки зрения будущего, для увеличения экспорта эстонских предприятий нам необходимо постоянное дипломатическое представительство в нем», - сказал глава Центрального союза работодателей Эстонии Тоомас Тамсар.

Согласно предварительному анализу, минимальный бюджет участия в Dubai EXPO 2020 составляет 4 млн евро. Большая часть Северных стран решила принять участие в выставке при поддержке предпринимателей. Предприниматели Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании согласились покрыть половину расходов, страны оценили стоимость участия в 14-18 млн евро.

Эстония ранее участвовала во всемирных выставках только в странах, где уже действуют эстонские иностранные представительства. Обратная связь, поступившая от предпринимателей после последней такой выставке, в Милане, содержала аргументы как за, так и против участия. При оценке участия учитывалось, что в Италии у Эстонии имеется активное посольство, способствовавшее большему успеху эстонской экспозиции.