Группа «Спасибо» – музыка для черепах без панциря

В музыкальном плане «Спасибо» легко сравнить с новыми психоделическими гаражными рок-группами мирового уровня вроде The Oh Sees и King Gizzard. Кроме того, Расел – организатор инди-рок фестиваля «Атмосферное давление», пропагандист искренней осмысленной музыки и жизнелюбивого подхода к творчеству. 7 апреля «Спасибо» выступит на фестивале Tallinn Music Week.

– Расел, существует ли «новая русская волна» или это выдумка СМИ?

– Это выдумка организатора фестиваля «Боль» Степана Казарьяна, но думаю, что термин характеризует действительный всплеск музыкальной активности россиян на данном коротком отрезке времени. Прошлогодний Tallinn Music Week – яркий тому свидетель.

– Есть ли в ваших песнях социальный месседж? Если да, кому он адресован?

– В каждой песне есть свой посыл и адресован он любому сомневающемуся, способному к рефлексии человеку. Это музыка для черепах без панциря.

– Что будете делать, если внезапно ваша музыка станет невостребованной?

– Мы и так особым вниманием не избалованы. Ничего, по сути, не изменится. Будем продолжать пытаться максимально точно выражаться, чтобы хотя бы для нас самих это оставалось ярким и сильным переживанием, выраженным в песнях и прочих формах творчества.

– Возможно ли молодому человеку в России заработать на жизнь только музыкой?

– Возможно. Я, например, стараюсь жить только на средства, заработанные музыкой и околомузыкальными делами. Аппетит пришлось поумерить, зато я по-прежнему могу думать о музыке и заниматься самоопределением столько, сколько мне нужно. Есть удачные примеры даже не самых популярных коллективов, которые тоже живут только на деньги, заработанные музыкой: у них либо чаще бывают концерты, либо случаются спонсорские выступления.

– Чувствуете ли вы ответственность перед слушателями?

– Ответственность… только если в том виде, что соврать нет никакого права. Чувствуется, что люди, с самого начала слушающие нас и остающиеся с нами и по сей день, имеют на то весомые причины. И одна из них - то, что мы для них искренний собеседник, способный говорить не на самые приятные темы, при этом мы не какие-то «душевные» люди или добряки. Мы тоже с говнецом и не без косяка. Так что нет, нам не все равно на слушателей: мы и сами – собственные слушатели.

– Кто для вас образец «настоящего рока»?

– Образцы настоящего рока для меня - Игги Поп и Джонни Кэш. Яркие и стойкие люди, которым правильность и даже, грубо говоря, праведность транслируемых идей не мешала ни в коем случае полностью предаваться свободе, которая так часто ассоциируется с рок-н-роллом. Не так давно был на концерте Игги. Это одно из самых ярких переживаний в моей жизни. До сих пор задумываюсь о том, как такое возможно. Бесконечный стиль.

– Хороший концерт – какой он?