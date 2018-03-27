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Группа «Спасибо» – музыка для черепах без панциря

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Группа "Спасибо"

ФОТО: TMW

Энергичная гитарная группа «новой русской волны» из Москвы «Спасибо» на данный момент выпустила три концептуальных студийных альбома и одну концертную запись. Особое внимание группа уделяет текстам. Лидер группы Расел Рахман - максималист: «Пишу песню только тогда, когда со мной случается откровение».

В музыкальном плане «Спасибо» легко сравнить с новыми психоделическими гаражными рок-группами мирового уровня вроде The Oh Sees и King Gizzard. Кроме того, Расел – организатор инди-рок фестиваля «Атмосферное давление», пропагандист искренней осмысленной музыки и жизнелюбивого подхода к творчеству. 7 апреля «Спасибо» выступит на фестивале Tallinn Music Week.

– Расел, существует ли «новая русская волна» или это выдумка СМИ?

– Это выдумка организатора фестиваля «Боль» Степана Казарьяна, но думаю, что термин характеризует действительный всплеск музыкальной активности россиян на данном коротком отрезке времени. Прошлогодний Tallinn Music Week –  яркий тому свидетель.

– Есть ли в ваших песнях социальный месседж? Если да, кому он адресован?

– В каждой песне есть свой посыл и адресован он любому сомневающемуся, способному к рефлексии человеку. Это музыка для черепах без панциря.

– Что будете делать, если внезапно ваша музыка станет невостребованной?

– Мы и так особым вниманием не избалованы. Ничего, по сути, не изменится. Будем продолжать пытаться максимально точно выражаться, чтобы хотя бы для нас самих это оставалось ярким и сильным переживанием, выраженным в песнях и прочих формах творчества.

– Возможно ли молодому человеку в России заработать на жизнь только музыкой?

–  Возможно. Я, например, стараюсь жить только на средства, заработанные музыкой и околомузыкальными делами. Аппетит пришлось поумерить, зато я по-прежнему могу думать о музыке и заниматься самоопределением столько, сколько мне нужно. Есть удачные примеры даже не самых популярных коллективов, которые тоже живут только на деньги, заработанные музыкой: у них либо чаще бывают концерты, либо случаются спонсорские выступления.

– Чувствуете ли вы ответственность перед слушателями?

– Ответственность…  только если в том виде, что соврать нет никакого права. Чувствуется, что люди, с самого начала слушающие нас и остающиеся с нами и по сей день, имеют на то весомые причины. И одна из них - то, что мы для них искренний собеседник, способный говорить не на самые приятные темы, при этом мы не какие-то «душевные» люди или добряки. Мы тоже с говнецом и не без косяка. Так что нет, нам не все равно на слушателей: мы и сами – собственные слушатели.

– Кто для вас образец «настоящего рока»?

– Образцы настоящего рока для меня - Игги Поп и Джонни Кэш. Яркие и стойкие люди, которым правильность и даже, грубо говоря, праведность транслируемых идей не мешала ни в коем случае полностью предаваться свободе, которая так часто ассоциируется с рок-н-роллом. Не так давно был на концерте Игги. Это одно из самых ярких переживаний в моей жизни. До сих пор задумываюсь о том, как такое возможно. Бесконечный стиль.

– Хороший концерт – какой он?

– Максимально потный, в нашем случае  –  возможно, с чем-то разбитым. Также я люблю созерцательные концерты. Например, в списке лучших выступлений, на которых я бывал, Fuck Buttons и Bohren & Der Club Of Gore.

 – Пять альбомов, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров?

- Fuck Buttons – Slow Focus, Nirvana – In Utero, Beatles – Revolver, Smashing Pumpkins – Siamese Dreams, Goat – Requiem.

– Что для вас рок-фестиваль?

– Не знаю, думаю, это что-то очень скучное. Мне будет мало одного лишь рока на фестивале. Я очень люблю всяческую психоделическую и многослойную музыку, а она зачастую бывает электронной, приджазованной или в стиле метал. Мой любимый фестиваль – это фестиваль OFF в Катовице, Польша. Он для меня лучший, и я хочу больше таких фестов.

– Как организатор фестивалей, ощущаете свою просветительскую миссию?

– Да, ощущаю. Рад, что в моей жизни есть место делам, способным выражать мою позицию. Главное – не перестать получать от этого удовольствия, иначе никакому горделивому чувству просветительства будет не вывезти это дерьмо. Tallinn Music Week во многом является вдохновителем на подобные движухи. Приятно ощущать мир без границ и вести интересные разговоры о музыке и чем-то нематериальном с малознакомыми, но уже ставшими близкими тебе людьми.

– Вы упоминали в интервью, что ваши альбомы носят повествовательный, концептуальный характер. Насколько важны в вашей музыке тексты?

– Максимально важны. В нашем случае тексты и темы песен являются лицом группы, так как одежки мы постоянно меняем.

– Однажды вы восторженно отозвались о Джонни Кэше, сделавшем кавер на Трента Резнора, и посетовали, что тот же БГ никогда ничего подобного не сделает. Преемником каких русских групп 80-х или 90-х считаете себя вы?

– «Кино», «Звуки Му», Майк Науменко, Юрий Шевчук, «Гражданская оборона» плюс «Егор и Опизденевшие», «Психея», Tequilajazzz, Янка Дягилева, «АукцЫон» и Леня Федоров отдельно – я много слушал музыку этих групп и исполнителей.  

– Если King Gizzard полезет на Thee Oh Sees, кто кого заборет?

– Oh Sees мощнее, и в них больше животного. Думаю, даже количественное превосходство не поможет интеллектуалам и задохликам из King Gizzard. Я буду стараться их разнять, так как люблю их одинаково сильно, но разной любовью.

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