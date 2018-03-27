Галерея: светлая и просторная квартира в Петербурге с интересными деталями в интерьере

Но супруги быстро поняли, что технически сложный и красивый ремонт без профессионала — это дорого и долго. Поэтому автором дизайна второй половины квартиры стала Лидия Шаповалова.

На ремонт ушло больше года: сначала самостоятельно переделали зону гостиной, кухни и коридора, затем, уже с помощью дизайнера создавали спальни. Границей двух зон стала капитальная стена, а главным принципом ремонта Максим назвал метод бульдозера: «Мы сделали вывод: если хочешь сделать хорошо, снимай все до бетона. Так быстрее и в итоге дешевле, не нужно будет переделывать через пару лет».

Римма и Максим любят природные фактуры и не любят хлам, поэтому горизонтальные поверхности в квартире лишены какого-либо декора.

«Главное, чтобы дома было как можно меньше вещей, — объясняет Римма. — Мы не понимаем, зачем закрывать красивые интерьеры всевозможными солонками, салфетницами, вазами. Для себя покупаем только самое необходимое».

«В квартире много света, — говорит дизайнер. — Здесь можно наблюдать восход и закат солнца, и свет освещает весь интерьер в течение дня".

Интерьеры кухни и детской были навеяны Скандинавией, спальня — Индонезией, санузел получился в духе минимализма. В интерьере этой квартиры главные действующие лица - детали и ситуации, а не идея. Кровать для спальни, к примеру, купили за год до начала ремонта, а вещи для детской Римма присмотрела в "Инстаграме" еще во время беременности.