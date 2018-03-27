Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 67 евро!
27 марта 2018 г., 12:29
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Дубай начиная с 287 евро
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 67 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Малагу начиная со 130 евро
Туда-обратно из Афин в Австралию начиная с 420 евро
Туда-обратно из Стокгольма во Флориду начиная с 255 евро
Туда-обратно из Сингапура во Вьетнам начиная с 417 евро