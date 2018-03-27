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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 67 евро!

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Милан.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Дубай начиная с 287 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 67 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Малагу начиная со 130 евро

Туда-обратно из Афин в Австралию начиная с 420 евро

Туда-обратно из Стокгольма во Флориду начиная с 255 евро

Туда-обратно из Сингапура во Вьетнам начиная с 417 евро

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