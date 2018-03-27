Россиянам не удается оправдать Крушельницкого

«Следствие активно ведётся, РУСАДА начало внутреннее расследование. К сожалению, по горячим следам собрать доказательную базу не удалось, дело продвигается не так быстро, как хотелось бы. Хорошо, что заседание Спортивного арбитражного суда удалось отсрочить до 26 апреля, поскольку мы не успевали подготовиться. На этом заседании будет решаться дальнейшая судьба Крушельницкого.

Если мы не сможем доказать невиновность спортсмена, будем упирать на незначительность происшедшего, на то, что препарат, который попал в его организм, не оказал влияния на результат. Хотелось бы, чтобы суд принял наши доводы и наложил на Крушельницкого минимальную, а не четырёхлетнюю дисквалификацию либо вовсе её аннулировал», — приводит слова Свищева Team Russia.