Контрразведка Чехии проверит версию о производстве "Новичка" в стране

Как сообщили в пресс-службе главы государства, его встреча с главой чешской контрразведки состоялась в понедельник, 26 марта, в Ланском замке, официальной летней резиденции президента на севере страны, пишет DW.com.

СБИ предстоит отчитаться о том, мог ли боевой отравляющий газ разрабатываться или храниться - в научно-исследовательских целях или для его последующего производства - на территории страны.

Поручение, по всей видимости, связано с утверждениями российской стороны, назвавшей Чехию, наряду с Великобританией, Словакией и Швецией, в числе стран, которые "примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок".

"Создать "Новичок" могла только Россия"

Ранее один из разработчиков "Новичка", эмигрировавший в США российский химик Вил Мирзаянов в интервью британской газете The Telegraph рассказал, что создать "Новичок" могла только Россия, которая никогда бы не выдала его формулу. В советское время даже сам факт разработки этого отравляющего вещества держался в секрете, отметил Мирзаянов. Поэтому, предположил ученый, если Скрипаля отравили "Новичком", то либо за этой атакой действительно стоят российские власти, либо РФ утратила контроль над ядом, который мог попасть в чужие руки.