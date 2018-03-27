Упрямство одного из собственников не позволяет снести опасный дом в центре Йыхви

Когда в конце 2017 года открыли ведущий с йыхвиского виадука в сторону Ахтме проезд на Пуру-теэ, стоящий у дороги «дом с привидениями» предстал взорам проезжающих во всей свой красе. В минувшем году в здании зарегистрировали два пожара, и Спасательный департамент признал здание опасным, направив волостному управлению соответствующее извещение. Опасный дом находится на улице с символическим названием Сяде (в переводе с эстонского - искра) и имеет номер 12.

«Постараемся учесть в бюджете соответствующие суммы для этого, чтобы к началу отопительного сезона будущего года в данном доме уже никто не жил. Это будет нелегко, и поиск решений окажется делом сложным» - эта цитата принадлежит одному высокопоставленному волостному чиновнику тех лет и взята из номера «Северного побережья» за 29 ноября 2006 года.

Тогда снос дома представлял для волостных властей большую проблему, так как в Йыхви вот-вот должно было начаться строительство новой транспортной развязки, на пути которой этот дом стоял.

В 2010 году чиновники сдались, когда выяснилось, что в ходе перестройки транспортной развязки появится все же виадук, а не туннель, и дом строительству не помешает. «У нас нет планов скупать квартиры в доме №12 по улице Сяде, и мы готовы также продать квартиры, находящиеся в нашей собственности, если кто-то пожелает приобрести дом целиком и развивать его», - признался тогда волостной старейшина Тауно Выхмар. Однако к тому времени в доме уже не было ни воды, ни электричества, ни газа.

Спустя два года в доме уже никто не жил. Волости удалось заполучить в свою собственность практически все квартиры, две последние приобрели за 6000 евро, однако снести здание до сих пор не удалось, так как один собственник все эти годы упрямится.

Проживающая в Тартумаа Керсти Куппер долгие годы ведет переписку с волостным управлением, считая, что волость предлагает ей слишком маленькую сумму за двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров, в которой никто не живет уже с 1997 года: «Мы предлагали ей всевозможные варианты, в том числе другие квартиры. Но то квартира слишком маленькая, то этаж неподходящий, и в итоге ни одна ей не подошла».

Керсти Куппер надеялась получить от волостной управы за свою квартиру приличные деньги. К примеру, в 2007 году она хотела за квартиру в доме, состояние которого уже тогда было плохим, 600000 крон (38300 евро). Хотя это были времена бума, даже тогда в Йыхви на равноценные, но в хорошем состоянии квартиры не было таких высоких цен, как запросила Куппер.