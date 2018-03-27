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  • Кемеровская учительница вернулась в горящее здание, чтобы спасти детей, и не вернулась

Кемеровская учительница вернулась в горящее здание, чтобы спасти детей, и не вернулась

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Татьяна Дарсалия

ФОТО: Фейсбук

Среди погибших при пожаре в Кемерове оказалась 37-летняя учительница Татьяна Дарсалия, которая вернулась в горящее здание, чтобы попытаться спасти детей.

В школе она преподавала английский и немецкий языки, была завучем по внеклассной работе. В воскресенье она отправилась с 14-летней дочерью Элей в ТЦ «Зимняя вишня» отдохнуть, пишет "МК".

"Когда поднялась паника, Татьяна Викторовна вытолкнула свою дочь из здания. Когда услышала, что наверху в кинотеатре остались дети, вернулась, чтобы помочь выбраться им с верхних этажей. Там и осталась, - рассказывает ее ученица Полина. - Эля была ее единственной дочерью".

«Танечка, Царствие тебе Небесное». «Любим. Помним. Скорбим. Память о ней навечно останется в сердцах педагогов и гимназистов», - оставляют посетители записи на странице Татьяны Дарсалия в соцсети.

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