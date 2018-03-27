Кемеровская учительница вернулась в горящее здание, чтобы спасти детей, и не вернулась

В школе она преподавала английский и немецкий языки, была завучем по внеклассной работе. В воскресенье она отправилась с 14-летней дочерью Элей в ТЦ «Зимняя вишня» отдохнуть, пишет "МК".

"Когда поднялась паника, Татьяна Викторовна вытолкнула свою дочь из здания. Когда услышала, что наверху в кинотеатре остались дети, вернулась, чтобы помочь выбраться им с верхних этажей. Там и осталась, - рассказывает ее ученица Полина. - Эля была ее единственной дочерью".