Узнайте, как долго можно еще ездить на шипованной резине

Согласно закону, в Эстонии шипованную резину разрешено использовать с 15 октября по 31 марта, но в порядке исключения и с учетом погодных условий этот срок может быть быть увеличен, пишет Geenius.
Так, в случае плохих погодных условий использование шипованной резины могут разрешить в период с 1 октября по 30 апреля.
По словам эксперта по безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог Виллу Ване, с учетом особенностей эстонского климата и переменчивой погоды в разных регионах страны время перехода на летнюю резину может быть очень гибким.
«Водитель может самостоятельно решить, когда начинать использовать летние шины. Государство не объявляет о наступлении зимних дорожных или погодных условий, поскольку погода в разных регионах страны может различаться», - пояснил он.
Как отметил Ване, государство решило, что использовать зимние покрышки с 1 мая запрещено, что в своей работе учитывает и Департамент полиции и погранохраны. «До этой даты никто не будет штрафовать водителя за езду на шипованной резине», - сообщил он.
«С учетом последних прогнозов погоды я бы не стал спешить со сменой шипованной резины», - добавил он.