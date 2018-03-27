Узнайте, как долго можно еще ездить на шипованной резине

Так, в случае плохих погодных условий использование шипованной резины могут разрешить в период с 1 октября по 30 апреля.

По словам эксперта по безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог Виллу Ване, с учетом особенностей эстонского климата и переменчивой погоды в разных регионах страны время перехода на летнюю резину может быть очень гибким.

«Водитель может самостоятельно решить, когда начинать использовать летние шины. Государство не объявляет о наступлении зимних дорожных или погодных условий, поскольку погода в разных регионах страны может различаться», - пояснил он.

Как отметил Ване, государство решило, что использовать зимние покрышки с 1 мая запрещено, что в своей работе учитывает и Департамент полиции и погранохраны. «До этой даты никто не будет штрафовать водителя за езду на шипованной резине», - сообщил он.