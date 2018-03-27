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Писатель Андрей Иванов получил эстонское гражданство

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Андрей Иванов

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Писатель Андрей Иванов успешно сдал экзамен на эстонское гражданство и на этой неделе получит эстонский паспорт, передает Rus.err.ee.

По словам писателя, он очень рад получению эстонского гражданства. На Лондонскую книжную ярмарку, которая пройдет с 10 по 12 апреля, он полетит уже в роли гражданина Эстонии.

В 2015 году Союз писателей Эстонии обращался к эстонским властям с просьбой предоставить Иванову эстонское гражданство за особые заслуги, однако безуспешно.  

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