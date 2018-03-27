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Поцелуй Роналду сорвал матч

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ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Товарищеский матч между сборными Португалии и Нидерландов был прерван из-за того, что на поле выбежали несколько болельщиков. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Fazzer.

Один из фанатов направился к португальскому форварду Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фотографию. Другой болельщик подбежал к нападающему, обнял его и поцеловал. Затем вмешались стюарды стадиона «Стад де Женев», не дав еще одному фанату добежать до футболиста.

Сборная Португалии проиграла голландцам со счетом 0:3, причем это поражение стало для португальцев в матчах со сборной Нидерландов первым за 27 лет.

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