Поцелуй Роналду сорвал матч
27 марта 2018 г., 13:26
Товарищеский матч между сборными Португалии и Нидерландов был прерван из-за того, что на поле выбежали несколько болельщиков. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Fazzer.
Один из фанатов направился к португальскому форварду Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фотографию. Другой болельщик подбежал к нападающему, обнял его и поцеловал. Затем вмешались стюарды стадиона «Стад де Женев», не дав еще одному фанату добежать до футболиста.
Сборная Португалии проиграла голландцам со счетом 0:3, причем это поражение стало для португальцев в матчах со сборной Нидерландов первым за 27 лет.