Поцелуй Роналду сорвал матч

Один из фанатов направился к португальскому форварду Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фотографию. Другой болельщик подбежал к нападающему, обнял его и поцеловал. Затем вмешались стюарды стадиона «Стад де Женев», не дав еще одному фанату добежать до футболиста.