Рассеиваем подозрения: в Нарве при пожаре торгового центра кинозрителей эвакуировали эффективно

Руководящая кинотеатром сети Apollo в нарвском торгово-развлекательном центре Astri Марина Байкова в своем комментарии для Rus.Postimees.ee сообщила, что на время киносеансов двери залов на ключ не запираются, однако срабатывает их автоматическая блокировка в закрытом состоянии.

Блокировка дверей предусмотрена для того, чтобы внешний шум не проникал в кинозал. Разблокировать дверь можно при помощи специальной кнопки. "Любой зритель может нажать на нее и свободно выйти из зала или зайти в него", - объясняет Байкова. "И работники постоянно стоят", - напомнила она, что все происходящее в каждом кинозале находится под постоянным контролем.

"У нас к каждому кинозалу прикреплен работник, и в случае аварийных ситуаций он сразу входит в зал, объявляет о случившемся, выводит людей из зала, и они идут через эвакуационный выход в башне на улицу. Все это отработано годами - уже одиннадцать лет работаем", - сказала Байкова.

Она также уверена, что даже и без штатного работника зрители сами смогли бы увидеть эвакуационный путь и легко открыть двери кинозала. "Все это постоянно проверяется, и меня сразу уволят с работы, если что-то будет не так", - добавила Байкова.