Рассеиваем подозрения: в Нарве при пожаре торгового центра кинозрителей эвакуировали эффективно

Читатели Rus.Postimees усомнились в том, что эстонские кинозалы действительно безопасны, несмотря на уверения администрации: "Не безопасны. Сам наблюдал не раз в Apollo, который находится в Astri keskus в Нарве, как двери выхода в начале сеанса закрывают на замок и открывают только по окончании фильма", - написал один из наших комментаторов.
Руководящая кинотеатром сети Apollo в нарвском торгово-развлекательном центре Astri Марина Байкова в своем комментарии для Rus.Postimees.ee сообщила, что на время киносеансов двери залов на ключ не запираются, однако срабатывает их автоматическая блокировка в закрытом состоянии.
Блокировка дверей предусмотрена для того, чтобы внешний шум не проникал в кинозал. Разблокировать дверь можно при помощи специальной кнопки. "Любой зритель может нажать на нее и свободно выйти из зала или зайти в него", - объясняет Байкова. "И работники постоянно стоят", - напомнила она, что все происходящее в каждом кинозале находится под постоянным контролем.
"У нас к каждому кинозалу прикреплен работник, и в случае аварийных ситуаций он сразу входит в зал, объявляет о случившемся, выводит людей из зала, и они идут через эвакуационный выход в башне на улицу. Все это отработано годами - уже одиннадцать лет работаем", - сказала Байкова.
Она также уверена, что даже и без штатного работника зрители сами смогли бы увидеть эвакуационный путь и легко открыть двери кинозала. "Все это постоянно проверяется, и меня сразу уволят с работы, если что-то будет не так", - добавила Байкова.
Относительно крупный пожар в нарвском Astri случился 19 января 2013 года - горели автомобили на подземной парковке, распространялся дым. Тогда из огромного здания эвакуировали всех людей, включая, разумеется, зрителей из кинотеатра на третьем этаже. "Все вышли дружненько и ладненько - спокойно и без происшествий", - вспоминает Байкова.