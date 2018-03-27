Калькулятор: узнайте, какой штраф грозит при вашей нынешней зарплате

Если в настоящее время при начислении штрафа руководствуются штрафной ставкой (предельное значение равно 300), то в новой системе, учитывающей доход человека, за основу будет браться дневная штрафная ставка. Она будет вычисляться на основании среднего дневного дохода человека, а затем умножаться на количество штрафных ставок, назначенных полицией. Это число может составить от трех до трехсот.

В качестве примера приведены проступки, при назначении штрафа за которые будет учитываться финансовое положение нарушителя. В полиции назвали СРЕДНЕЕ число штрафных ставок, которые были назначены за нарушение в 2017 году. Чтобы узнать размер штрафа, при назначении которого будет учитываться доход человека, в калькулятор можно ввести значение, указанное в таблице.

Так, например, за управление автомобилем, квадроциклом или трамваем без водительских прав в среднем назначалось 160 штрафных ставок. Если вы сели за руль тех же транспортных средств с опьянением от 0,5 до 1,49 промилле — будьте готовы получить 190 штрафных ставок. За превышение скорости на 41-60 км/ч в среднем назначалось 108 штрафных ставок. Если же максимально разрешенная скорость была превышена более чем на 61 км/ч, нарушитель обычно получал 191 штрафную ставку. Игнорирование требования полиции остановиться «стоит» 93 штрафных ставки. За неоказание помощи пострадавшему при аварии или покидание места ДТП нарушитель в среднем получал 75 штрафных ставок.

В калькуляторе сначала надо указать нетто-доход в месяц (Netosissetulek kuus), затем число несовершеннолетних иждивенцев (Alaealiste ülalpeetavate arv), а затем число штрафных ставок (Päevamäärade arv).

Важно отметить, что указанные в примере данные — средние значения. Число штрафных ставок может составить от 10 до 300. В последнем случае размер штрафа может лишить дара речи.

Если в настоящее время доход нарушителя учитывается лишь для небольшого числа проступков, то, по заверению Министерства юстиции, в будущем действие закона могут расширить и на большее число нарушений.

В министерстве отмечают, что новую систему решили ввести для большей справедливости. Ведь штраф в 1200 евро ударит по карману зарабатывающего 500 евро в месяц куда сильнее, чем для того, на чей счет ежемесячно поступает 4500 евро.

В то же время при назначении штрафа не будет учитываться доход от дивидендов. Это значит, что если человек, например, получает минималку, но ежегодно получает большие дивиденды, штраф ему будут назначать лишь на основании зарплаты.

В Министерстве юстиции пояснили, что облагаемым налогом доходом от дивидендов считается тот, когда физическое лицо-резидент получает его от зарубежного юридического лица. Тот же порядок действует при денежных взысканиях за совершение преступления.