28 марта объявлено в России днём траура
27 марта 2018 г., 14:02
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области, сообщается на официальном сайте Кремля.
В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить в этот день развлекательные мероприятия и передачи.
Напомним, на данный момент власти официально признали гибель при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове гибель 64 человек.