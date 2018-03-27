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28 марта объявлено в России днём траура

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Путин посетил место трагедии в Кемерове.

ФОТО: SPUTNIK/REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области, сообщается на официальном сайте Кремля.

В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить в этот день развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, на данный момент власти официально признали гибель при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове гибель 64 человек.

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