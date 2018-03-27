Президент Керсти Кальюлайд помиловала пожизненно осужденного

«Объявляю помилованным Анатолия Николаева, 1954 года рождения, наказанного решением Кохтла-Ярвеского городского суда, освободив его от дальнейшего отбывания наказания», - говорится во вчерашнем ответе президента на ходатайства осужденных о помиловании. Решение вступило в силу сегодня. Все оставшиеся ходатайства о помиловании остались не удовлетворены.

20 апреля исполнилось бы 20 лет с того момента, как Николаева посадили в тюрьму. Суд приговорил его к пожизненному заключению в апреле 1998 года за убийство четырех человек. Расправа произошла в одной из квартир, расположенной на аллее Пыхья в Кохтла-Ярве.

Согласно обвинению, Николаев застрелил свою сожительницу Елену Эрлих (39), а также Аллу Бердикову (36), Андрея Овчинникова (28) и беременную Татьяну Чиркову (25).

По словам самого Николаева, в полиции из него выбили чистосердечное признание, и хотя даже прокурор отказался от обвинения, суд все-таки приговорил его к пожизненному заключению.

На возможную невиновность Николаева осенью 2012 года в своей статье указывал тогдашний журналист Eesti Ekspress Янар Филипов, который, изучив материалы дела, пришел к выводу, что, вероятно, Николаев сидит в тюрьме за то, чего не совершал, и доказательств его вины на самом деле нет. «Этот мужчина не убивал мою мать», - не верила в вину Николаева и предполагаемая дочь его жертвы.

После этого суды рассмотрели апелляцию осужденного за убийство четырех человек, но пять лет назад Госсуд все-таки не удовлетворил ее.

Защитник Николаева, присяжный адвокат Анти Аасма сообщил, что с позиции правовой государственности речь идет о единственно верном и прогрессивном решении, которое ведет Эстонию далеко вперед. Он добавил, что гордится президентом, которая покончила с неопределенностью и годами длившимися спорами между различными юристами и членами общества.