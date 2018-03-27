Во время кругосветной регаты погиб английский яхтсмен
27 марта 2018 г., 14:14
47-летний Джон Фишер из Великобритании пропал во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от мыса Горн.
Экипаж яхты команды "Скеллиуэг" попытался найти Фишера, но обнаружить спортсмена не удалось. Сообщается, что Фишер был в спасательном жилете.
Температура воды в районе Мыса Горн составляла не более девяти градусов Цельсия.
Позднее руководство регаты объявило, что шансов найти Фишера живым нет.