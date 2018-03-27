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Во время кругосветной регаты погиб английский яхтсмен

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ФОТО: VIVEK PRAKASH/AFP

47-летний Джон Фишер из Великобритании пропал во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Спортсмен упал за борт примерно в 2250 километрах от мыса Горн.

Экипаж яхты команды "Скеллиуэг" попытался найти Фишера, но обнаружить спортсмена не удалось. Сообщается, что Фишер был в спасательном жилете.

Температура воды в районе Мыса Горн составляла не более девяти градусов Цельсия.

Позднее руководство регаты объявило, что шансов найти Фишера живым нет.

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